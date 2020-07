Verdensstjerne i opråb mod Danmark

I begyndelsen af ugen lagde supermodellen Bella Hadid et billede ud på sin Instagram-story af sin fars pas. På passet står der faderens fødested, som er Palæstina.

Af besynderlige årsager blev hendes story slettet af Instagram med begrundelsen: 'Det var krænkende indhold, som ikke egnede sig til vores retningslinjer'.

Og det har fået den amerikanske model med hollandske- og palæstinensiske rødder til at se rødt. Hun har de seneste dage opfordret alle med Palæstina som fødested til at dele det på de sociale medier, og det er her Danmark kommer ind i billedet.

Ødelæggende og frastødende

En dansk kvinde med palæstinensiske rødder har netop sendt et billede af sin mors pas, hvor fødestedet ligeledes er Palæstina.

Til billedet skriver hun:

'I Danmark må folk, som er født i Palæstina ikke længere benytte sig af 'Palæstina' som ens fødested. Begge mine forældre var født i Palæstina i 1943 og 1945. Da min mor og jeg protesterede og spurgte ind til det, kunne ingen eller ville ingen besvare vores spørgsmål!'.

'Hun fik valget mellem to alternative fødesteder til hendes pas. Hun kunne vælge mellem 'Mellemøsten' eller 'Israel'. Denne oplevelse har været ødelæggende, frastødende og imod alle menneskerettigheder', skriver hun i opslaget.

Billedet fortsætter under artiklen...

Foto: Privatefotos

Ekstra Bladet har været i kontakt med Stella Nisreen Kanaan, som har fået delt sit opslag af verdensstjernen Bella Hadid.

- Min mor skulle forny sit pas i år, og derfor tog vi ned til Borgerservice. Her skulle hun udfylde de normale papirer, herunder sit fødested. Hun fik at vide, at hun ikke måtte skrive, at hun er født i Palæstina, som der stod i hendes gamle pas, i stedet kunne vælge imellem at få skrevet 'Israel' eller 'Mellemøsten', siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi bliver begge meget chokeret og helt uforstående. Siden min mor blev dansk statsborger og har haft dansk pas - det har hun haft i 23 år - har der altid stået i hendes pas, at hun er født i Palæstina. Men nu findes den 'landekode' åbenbart ikke i politiets register.

Som at benægte ens eksistens

Ifølge kvinden blev hendes mor ked af det, fordi hun ikke kunne identificere sig med nogle af de valgmuligheder, hun havde til rådighed.

- At skrive Mellemøsten som fødested er for hende, som hvis en dansker skulle skrive 'Europa' som fødested i sit pas. Det er et kæmpestort område, og ikke noget min mor identificerer sig med. Det er som at benægte hendes eksistens og sandheden i hendes historie og benægte alt det, hun har måtte gå igennem i sit liv, siger hun om sin mor, der som barn måtte flygte fra Syrien.

Stella Nisreen Kanaan fortæller, at hendes mor var nødt til at vælge, så hun kunne komme ud at rejse i fremtiden. Hun valgte derfor at angive 'Mellemøsten' som sit fødested.

Stella Nisreen Kanaan er glad for, at der nu kommer fokus på sagen ved, at en verdenskendt model har delt opslaget.

- Det er jo selvfølgelig helt vildt fantastisk, når jeg oplever, at verden ser på og aktivt prøver at gøre en forskel. Og det, at Bella Hadid har repostet min post er skønt.

Tidligere har Information skrevet om lignende sager. I 2019 skulle Søren Pape Poulsen (K) i Folketinget tage stilling til, hvorvidt det skulle være muligt at angive Palæstina som sit fødested i pas og kørekort for personer med palæstinensisk oprindelse.