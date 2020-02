Verdensstjerne i 'sjusket' tøj-kiks

Verdens mest sexede kvinde kan altså også opleve, at garderoben ikke lige spiller.

Efter sin smukke gang på den røde løber ved dette års BAFTA pris uddeling i London, skiftede skuespilleren Scarlett Johansson sin lyserøde fjer-kjole ud med en kort, sort habitkjole og sorte strømpebukser til sine stiletter.

Dog må der have været tale om strømpebukser i en dårlig kvalitet eller en uheldig rift.

Scarlett så nu stadig betagende ud, selvom det gik galt med strømperne. Foto: Ritzau Scanpix/DAWE

I hvert fald kunne fotograferne ved uddelingen fange billeder af den smukke stjerne med et ordentligt hul i sine strømpebukser.

Det har fået de britiske tabloid medier til at skrive, at Scarlett altså var ude i noget af et kiks, og at der var tale om et 'sjusket' sæt tøj.

Men selvom der var huller i strømpebukserne, må man sige, at den 35-årige stjerne var smukkere end smuk ved aftenens prisshow.

Her var hun nomineret i kategorien for bedste kvindelige hovedrolle for sin rolle i filmen 'Marriage Story', der findes på Netflix.

Det blev dog kollegaen Renee Zellweger, der løb med prisen for sin rolle i filmen 'Judy'.

Scarlett indtog den røde løber med superstjernen Rihanna og kollegaen Adam Driver.

Scarlett Johansson vandt desværre ikke en BAFTA. Foto: Ritzau Scanpix/Toby Melville

BAFTA er i år blevet stærkt kritiseret for ikke at være mangfoldige nok i deres nomineringer, da alle de nominerede i de store kategorier var hvide.

Samtidig har flere udtrykt en frustration over, at kvindelige instruktører ikke bliver nomineret til prisen.

Derfor har man ifølge Variety udtalt, at der vil blive foretaget en grundig og detaljeret undersøgelse af nomineringerne.