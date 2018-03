Verdensstjerne i slagsmål: Jeg blev slået bevidstløs af min 21-årige søn

Promillerne var angiveligt høje, da far og søn, den 55-årige Tommy Lee og hans 21-årige søn Brandon mandag aften røg i flæsket på hinanden. Den 21-årige Brandon, der blev født i ægteskabet mellem den verdenskendte rockmusiker og Baywatch-stjernen Pamela Anderson, var ifølge flere medier blevet sur, fordi hans far havde lagt en ondskabsfuld twitterbesked ud omkring hans mor i forbindelse med, at Pamela Anderson var blevet interviewet af den kendte tv-vært Piers Morgan.

Det skriver flere store amerikanske medier heriblandt People, TMZ og Fox News.

Et ganske friskt billede af Tommy Lee sammen med sin 21-årige søn Brandon. (Foto: All Over Press)

I sin twitterbesked skrev Tommy Lee følgende: Piers Morgan. Dine interviews med Donald Trump og min eks-kone er patetiske! Jeg tænker, at hun må finde på noget andet at diskutere i stedet for at genfortælle noget gammelt lort. Men jeg tror ikke, at der sker noget specielt i hendes liv, og at hun har brug for lidt opmærksomhed. Underskrevet 'Mishandleren'(som hun sender sms'er til hver dag for at bede mig om at komme tilbage).

@piersmorgan ur interviews w/ Donald Trump & my ex-wife are pathetic! Think she’d find something new to discuss instead of rehashing old shit but I guess she has nothing else going on & needs attention



Signed,

“The abuser” (who she texts everyday & asks for me back) — T❍mmy L33 (@MrTommyLand) March 6, 2018

På grund af det negative tweet omkring Pamela Anderson opsøgte Brandon sin far for at sætte ham lidt på plads. Og det udviklede sig til et slagsmål, hvor Tommy Lee blev slået bevidstløs af sin søn. Det skrev han selv på twitter dagen efter som en slags kommentar til noget, som underholdningsmediet TMZ havde skrevet om sagen:

- Hej TMZ. Måske skulle i undersøge, hvad der egentlig skete, før i offentliggør jeres lort. Min forlovede og jeg lå i sengen, da min søn pludselig stormede ind i soveværelset og overfaldt mig. Jeg bad ham om at forlade mit hus, og han slog mig bevidstløs. Han løb væk fra politiet. Det er sandheden.

Hey @TMZ maybe get your facts straight before you go reporting bullshit. My fiancé and I were in bed when my son busted into the room and assaulted me. I asked him to leave the house and he knocked me unconscious. He ran away from the police. THAT’S the truth. — T❍mmy L33 (@MrTommyLand) March 7, 2018

Tommy Lee havde umiddelbart efter den voldelige episode lagt en anden twitter-besked ud med et billede af sin blodige læbe, som han dog slettede senere. Til dette billede skrev Tommy Lee:

- Mit hjerte er knust. Man kan give sine børn alt, hvad de nogensinde kunne drømme om i hele deres liv, og så kan de alligevel vende sig mod dig. Godt arbejde Brandon. En god søn.

Her i TMZ kan du se det blodige billede af Tommy Lee, der nu er blevet slettet fra twitter.

Magasinet People bekræfter, at politiet fra Los Angeles mødte op på Tommy Lee's adresse, fordi han havde tilkaldt politiet i forbindelse med, at hans søn angiveligt slog ham i ansigtet. Efterfølgende blev Tommy Lee kørt til hospitalet, hvor han blev behandlet for sin skade.

Tommy Lee er i øvrigt for nylig på Valentins Dag blevet forlovet med sin nye kæreste Brittany Furlan.

Ind til videre har hverken sønnen Brandon eller talsmænd for Pamela Anderson udtalt sig omkring voldssagen, der stadig bliver efterforsket af politiet i Los Angeles. Der er ikke foretaget nogle anholdelser i sagen.

Her ses Pamela Andersons to sønner Dylan og Brandon, som hun fik sammen med den berømte rock-trommeslager Tommy Lee. (Foto: All Over Press)

Tommy Lee er for ganske nylig blevet forlovet med Brittany Furlan. (Foto: All Over Press)