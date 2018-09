Verdensstjerne i sorg over ekskærestes død

Siden det i sidste uge kom frem, at den amerikanske rapper Mac Miller var død af en overdosis i en alder af 26 år, har hans ekskæreste - verdensstjernen Ariana Grande - været ganske tavs på de sociale medier, hvor hun normalt ellers er meget aktiv.

Men nu sætter hun ord på tabet af ekskæresten, som hun dannede par med i to år.

Det sker på Instagram, hvor hun fredag aften har delt en video af en smilende og grinende Mac Miller.

I teksten til videoen lægger den 25-årige verdensstjerne ikke skjul på, at hun er ulykkelig over tabet af sin tidligere flamme.

- Jeg elskede dig fra den dag, jeg mødte dig som 19-årig, og det vil jeg altid gøre. Jeg kan ikke forstå, at du ikke er her længere. Jeg kan virkelig ikke få det ind i mit hoved, skriver Ariana Grande blandt andet.

Hvil i fred

I teksten giver hun også udtryk for, at hun forsøgte at hjælpe ham og få ham på ret køl i livet, men uden held.

- Vi snakkede om det så mange gange. Jeg er så vred. Jeg er så ked af det, at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Du var min bedste ven i lang tid. Over alt andet. Jeg er så ked af, at jeg ikke kunne ordne eller fjerne din smerte. Jeg ville virkelig gerne. Den sødeste sjæl med dæmoner han aldrig fortjente. Jeg håber, at du er okay nu. Hvil i fred, skriver Ariana også.

Allerede dagen efter Mac Millers død valgte Ariana Grande at dele et billede af den afdøde rapper for at hylde ham.

På daværende tidspunkt knyttede hun dog ingen ord til tabet.

Mac Miller og Ariana Grande dannede par i flere år. Foto: Ritzau Scanpix

Vil have fred

Mac Miller døde halvanden måned før, at han skulle påbegynde en større turné i USA. I forbindelse med rapperens død udsendte hans familie en pressemeddelelse, hvor de bad om fred til at bearbejde sorgen.

- Malcolm McCormick, kendt og elsket af fans som Mac Miller, er tragisk gået bort i en alder af 26 år. Han var et skinnende lys i verden for sin familie, venner og fans. Tak for alle jeres tanker. Vær sød at respekter vores privatliv. Der er ikke yderligere detaljer om dødsårsagen på dette tidspunkt, lød det i pressemeddelelsen.

Indtil for få måneder siden dannede Mac Miller og Ariana Grande par, men i foråret gik de fra hinanden. Kort efter bruddet annoncerede Ariana Grande dog, at hun nu dannede par med den kendte komiker Pete Davidson. Kort tid efter blev de to forlovet.

I et interview med radiostationen Beats 1 satte Mac Miller kort efter bruddet ord på, hvordan han havde det.

- Livet er stressende. Så selvfølgelig er der stressende tider. Jeg var forelsket i en. Vi var sammen i to år. Vi var sammen i gode tider, dårlige tider, stress og alt andet. Det sluttede, og vi kom begge to videre. Så simpelt er det, sagde han.

Ariana Grande har tidligere fortalt åbent om, at Mac Miller kæmpede med et misbrug, mens de var i et forhold, og at det til sidst blev for hårdt for hende.

