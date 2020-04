Verdensstjerne i sorg

Den verdenskendte sanger Katy Perry hylder i et fint opslag på Instagram sin kat Kitty Purry, der efter 15 er gået bort.

Stjernens mange fans var alle godt bekendte med kæledyret, der har været med Katy Perry gennem det meste af hendes karriere.

'Kitty Purry kravlende gennem min ekskærestes vindue for 15 år siden. Hun var højgravid og ledte efter et sted at være. To kuld og mange måner senere blev denne gadekat en elskelig maskot for mange', starter hun sit opslag, som hun har delt med et billede af hende selv, der holder katten.

Den 35-årige fortsatte med at dele den triste nyhed.

'Desværre har Kitty brugt sit niende liv i går nat. Jeg håber, hun hygger sig med laks og tuntatar oppe i 'katteurt-himlen'. Kitty, mange tak for alle de kram, jeg fik og tak for at have været min kompagnon gennem det hele', skriver hun.

Den hårde nyhed fik også flere fans og venner af Katy Perry til at sørge med hende.

Flere har skrevet på Instagram, at de håber, verdensstjernen klarer den efter tabet.

'Legender dør aldrig', skrev designer Jeremy Scott til billedet. Katy Perry ses ofte i hans design.

Kris Jenner manglede tydeligvis ord og sendte hun en emoji med et knust hjerte.

Kendt kat

Kitty Purry var ikke kun et kæledyr. Hun medvirkede også i forretningen og musikvideoer for sangeren.

I musikvideoen for 'Roar' kan man se den lille kat, og Katy har tidligere joket med, at katten er CEO i firmaet bag hende.

Kitty Purry blev i 2009 nomineret til årets kæledyr ved Teen Choice Awards. Hun tabte dog til Obama familiens hund.

Katy Perry er lige nu gravid med sit første barn, som hun venter sammen med skuespilleren Orlando Bloom.

De to har også tidligere annonceret deres forlovelse.