Verdensstjerne i storsatsning

Så er der godt nyt til fans af Angelina Jolie og superheltefilm som 'Avengers'.

For i den kommende film 'The Eternals' vil Angelina Jolie optræde på rollelisten sammen med navne som Richard Madden, Kumail Nanjuani, Salma Hayek og Lauren Ridloff.

Det kom frem under weekendens Comic-Con i San Diego, hvor 44-årige Jolie ifølge The Hollywood Reporter greb mikrofonen foran det forventningsfulde publikum.

- Jeg kommer til at arbejde 10 gange hårdere, sagde hun henvendt til folkene i salen.

- For det at være en del af MCU (Marvel Cinematic Universe, red.), og det, som det betyder at være en 'Eternal' og være en del af denne familie. Jeg ved, hvad vi er nødt til at gøre, hvilken opgave der venter forude, og hvad I alle fortjener. Så vi kommer til at arbejde meget, meget hårdt.

'Eternals' er en række superhelte, der er tæt på udødelige. For fans af tegneserien kan det nævnes,at Jolie vil spille rollen som Thena - en 'Eternal', der har superstyrke, er super hurtig og er i besiddelse af en umenneskelig udholdenhed.

Det er den garvede instruktør Chloe Zhao, der skal styre løjerne, og som Hayek sagde til Comic-Con.

- Det kræver en stærk kvinde at lave en film som denne.

'The Eternals' ventes at få premiere i USA i november 2020 og er en del af den nye række af superheltefilm, som Marvel vil byde publikum efter afslutningen på 'Avengers'.