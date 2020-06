Verdensstjerne i 'ufattelig sorg'

Skuespiller og model Elizabeth Hurley er i stor sorg efter tabet af sin ekskæreste Steve Bing.

Mandag blev den 55-årige mand fundet død i sin lejlighed i Californien.

En talsperson fra politiet har over for People bekræftet, at dødsfaldet drejer sig om Steve Bing.

Steve Bing var far til Elizabeth Hurleys søn 18-årige Damian, selvom han tidligere selv har sat spørgsmålstegn ved denne titel.

Alligevel har stjernen delt en smuk hyldest til sin ekskæreste på det sociale medie Instagram, hvor hun også har delt billeder af de to sammen.

'Jeg er i ufattelig sorg over, at min ex Steve ikke længere er blandt os. Det er en forfærdelig afslutning. Vores tid sammen var meget lykkelig, og jeg deler de her billeder fordi, selvom vi gik igennem nogle hårde tider, er det de gode, skønne minder om en dejlig mand, man husker. I de sidste par år var vi blevet tætte igen. Sidst sås vi til vores søns 18 års fødselsdag. Det her er hjerteskærende nyheder, og jeg takker alle for deres søde beskeder', skriver hun.

Besked om faderen

Sønnen Damian delte også en sød besked om sin fars død på Instagram.

'Tak af hele mit hjerte for alle, der har skrevet efter de her forfærdelige nyheder. Jeg prøver at besvare så mange af jer som muligt, men husk endelig, at jeg altid vil huske jeres beskeder. Det her er en meget underlig og forvirrende tid, jeg er så glad for, at jeg er omgivet af en god familie og venner'.

I 2002 viste en DNA-test, at Steve Bing var faderen til Damian og også til Kira Bonder, som han havde fået med den professionelle tennisspiller Lisa Bonder.