Verdensstjerne i vild forvandling: Har tabt sig 19 kilo

Adele er fuldstændig uigenkendelig på sin ferie i Caribien - se billederne her

Den 31-årige britiske verdensstjerne Adele bliver mere og mere slank, og hun fortsætter med stolt at vise sin nye krop frem efter et vægttab på hele 19 kilo.

På helt nye billeder fra sin ferie på Anguilla i Caribien boltrer den tidligere lidt overvægtige sangerinde sig på stranden. Og hun smiler til himlen af glæde.

Det skriver flere medier heriblandt Mirror og Daily Mail

artiklen fortsætter under billedet

Adele har tabt sig hele 19 kilo. Her løber hun på stranden i Caribien og griner højlydt. (foto: Ritzau Scanpix)

Med på turen til Caribien var både Harry Styles og James Cordon. På et af billederne sidder Adele også i sandet på stranden med en cocktail boret ned i sandet ved sin side. Her er det også tydeligt, at Adele har tabt sig ganske meget.

Adele nyder i den grad livet på øen Anguilla i Caribien. Læg mærke til den cocktail, der er sat ned i sandet ved hendes side. (Foto: Ritzau Scanpix)

Allerede tynd i juli måned

Adeles store vægttab kunne imidlertid allerede ses tydelig i juni måned 2019, hvor hun poserede på et billede sammen med det berømte band Spice Girls under deres sidste optræden i forbindelse med deres genforenings-turné.

Adele står i midten af billedet og ser mindst lige så slank ud som de kendte Spice Girls-piger. Spice Girls lagde billedet ud på Instagram og skrev således:

'Tak, fordi du kom for at fejre vores sidste aften sammen med os. Adele, vi elsker dig!!!.

Her ses Adele på et tidligere billede, hvor hun endnu ikke havde tabt sig så voldsomt. (Foto: Ritzau Scanpix)