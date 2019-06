Verdensstjerne indgår vildt samarbejde: Skal du smage det?

Justin Bieber. Eminem. Beyoncé.

Det er ikke første gang, at den britiske musiker og verdensstjerne Ed Sheeran har arbejdet sammen med andre kunstnere, men nu prøver han noget helt andet.

Han lancerer nemlig sin egen ketchup

Det skriver The Independent.

Ed Sheeran, som blandt andet står bag numrene 'Shape of You' og 'Thinking Out Loud', har valgt at indgå et samarbejde med den verdensomspændende virksomhed 'Kraft Heinz' i forlængelse af virksomhedens 150 års jubilæum.

Den 28-årige brite har ifølge ham selv været en fan og nyder af ketchup det meste af sit liv, så hvorfor ikke slå sig sammen med ketchup-giganten og lave sin egen.

Siden hen har han delt et billede, hvor han viser sit nye produkt frem.

'Det er faktisk rigtigt. Og du vil snart kunne købe det!', skriver han på sin Instagram.

Billedet har allerede fået over en million likes.

Ketchuppen kommer til at hedde 'Edchup' og vil koste omkring 20 kroner.

Ed Sheeran spiller 28. juli i Odense.