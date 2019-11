Verdensstjerne indrømmer: Følte sig presset til at være nøgen

Skuespiller Emilia Clarke åbner op for, at hun følte sig presset til at optræde nøgen i den populære serie 'Game of Thrones'

Den populære fantasy-serie 'Game of Thrones' var især i de tidlige sæsoner kendt for, at man i næsten hvert afsnit fik sig en god portion nøgenhed af de medvirkende skuespillere.

Her efter afslutningen på den ni sæsoner lange serie fortæller en af seriens hovedroller, Emilia Clarke, dog, at hun følte sig presset til at være nøgen i den populære tv-serie.

Emilia, der var 23 år, da hun begyndte at filme til serien, fortalte i et interview med Dax Shepard, at hun var i tårer, før hun skulle indspille visse scener.

- Jeg har haft diskussioner på settet før, hvor jeg sagde 'nej, lagnet skal blive oppe', fortæller hun i interviewet, der indgår i Dax Shepards podcast og fortsætter:

- De sagde til mig, at jeg jo ikke ville skuffe de mange fans af 'Game of Thrones'. Jeg tog jobbet. De sendte mig manuskriptet, jeg sad og læste dem og tænkte: 'Ah, der var fælden', fortæller hun.

Det var scener som denne, hvor Emilia følte sig presset til at vise sin krop frem, selvom hun var usikker på, om det var nødvendigt for manuskriptet. Foto: Planet Fotos

Helt grøn i branchen

Ifølge Emilia Clarke kom hun direkte fra skuespillerskolen, da hun fik jobbet i serien.

- Og jeg tænkte, hvis det står i manuskriptet, så er det sikkert, fordi der er et behov for det. Jeg tænkte, at jeg nok skulle få det til at give mening.

Men oplevelsen var alligevel ubehagelig, selvom stjernen gik ind med de bedste intentioner.

- Jeg havde aldrig været på et filmset som det før, og pludselig var jeg i en film helt nøgen med alle de her mennesker, og jeg ved ikke, hvad det er meningen, jeg skal gøre.

Hun forklarer, at hun brugte lang tid på at tænke over, hvad det var, der forventedes af hende på settet.

- Uanset om der var nøgenhed eller ej, så brugte jeg den første sæson af serien på at tænke, at jeg ikke var værdig nok til at sætte grænser eller bede om noget. Jeg var ikke værdig til at have brug for noget.

Emilia Clarke fik dog opbakning af sin kollega Jason Momoa, der spillede hendes mand i serien, Khal Drogo, og det hjalp hende til at sige fra over for de scener, hun ikke havde lyst til.