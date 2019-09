Verdensstjerne: - Jeg har pensioneret min penis

Caitlyn Jenner er dog ikke bleg for at prale af sine tidligere bedrifter

Tidligere i denne uge blev der i tv-programmet Comedy Central arrangeret en såkaldt 'roast' af den amerikanske skuespiller Alec Baldwin, hvor flere andre kendisser mødte op for at medvirke til at 'grille' Baldwin for åben skærm.

Heriblandt var den 69-årige transkønnede Caitlyn Jenner, der er far til de kendte halvsøstre til Kim Kardashian, Kendall og Kylie Jenner.

Den tidligere kendte sportstjerne Bruce Jenner, der skiftede fornavn og sprang ud som kvinde i år 2015, blev imidlertid også 'grillet' i programmet, hvor han modtog adskillige stikpiller.

Den afro-amerikanske NBA-stjernen Blake Griffin, der tidligere har haft en flirt med Kendall Jenner, sagde blandt andet, at den 69-årige Bruce/Caitlyn ved at gennemføre sin kønsskifte operation endelig bekræftede, at ingen i den familie(Kardashian/Jenner-familien) vil have en hvid penis.

Her ses Caitlyn Jenners to døtre Kendall og Kylie yderst til ventre. I midten han ekskone Chris og ude til højre Kardashian-søstrene Khloe, Kim og Kourtney, som Chris fik med en tidligere mand. (Foto: Timothy White/E!)

Efter at have joket med diverse penis-kommentarer og hentydninger, til, at den 69-årige Caitly Jenner havde 'skåret' den af, tog Jenner dog selv ordet og sagde følgende:

- Jeg skar den den ikke af. Jeg pensionerede den bare, forklarede Caitlyn Jenner til stor jubel og klapsalver fra tv-publikummet.

Hun pralede også af det fantastiske job, hendes penis havde udført:

- Jeg må lige minde jer om en ting. Den lavede Kylie Jenner, der er den yngste kvinde i historien, der selv har gjort sig til millionær. Den lavede Kendall Jenner, der er den bedst betalte model i verden. Jeg opdragede ti børn. Jeg har snart 20 børnebørn, forklarede den stolte kvinde, der engang var en mand.

Caitlyn Jenner lever i øvrigt i et forhold med den 22-årige Sophia Hutchins, der er 47 år yngre end Jenner.