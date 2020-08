Verdensstjerne: Jeg har set ufo'er

En af de seneste års mest populære musikere Post Malone skiller sig ud.

Ikke blot har han hittet på verdensplan med numre som 'Rockstar' og 'Better now', han er også en af de få, der har set en vaskeægte ufo. Faktisk hævder han, at han har set flere af slagsen.

Det fortæller han i podcasten Joe Rogan Experience, hvor han sværger på, at han taler sandt.

- Jeg har set en. Jeg var formentlig 16 år, det var i upstate New York, og den stod der bare, siger 25-årige Post Malone.

- Min tante og onkel var meget strikse, og vi skulle gå i seng på et meget bestemt tidspunkt, måske klokken 22. Jeg kiggede ud af vinduet sammen med min kusine, og der er et lys, som står stille, og så sætter det bare fucking af. Du kan ikke forklare det, fortsætter han.

'Circles'-hitmageren påstår dog, at det ikke er den eneste gang, han er stødt på ufo'er. Han mener at have set mærkelige ting på himlen i såvel Utah som Californien for ganske nylig.

- Jeg kan ikke sige, hvor mange gange jeg har set det.

- Jeg plejede at bo i Tarzana. Der var en balkon, og det lyder corny, men det lignede et klassisk kraftfelt. Som en kuppel i cirkulær form, forklarer han om den påståede ufo.

Post Malone under en koncert i Royal Arena sidste år. Foto: Henning Hjorth

Han har svært ved at forstå, hvordan ingen andre har set rumskibe på himlen - men faktisk er han ikke alene.

- Jeg var der med fire fucking andre mennesker, og de så det også, hævder han.

I april fortalte succesfulde Post Malone, at han har et fjerde album på vej, og han har siden fortalt, at nedlukningen grundet covid-19 har været god for kreativiteten. Han skulle have været hovednavn på årets Tinderbox, som corona satte en stopper for.