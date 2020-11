Verdensstjerne kæmpede: Følte sig grim og som et udskud

Selv Hollywoods stjerner, der i manges øjne cementerer tidens skønhedsidealer, kan somme tider føle sig usikre på deres udseende.

En af dem er skuespiller Brie Larson, der i et interview med W Magazine fortæller, at hun i lang tid kæmpede med at føle sig grim.

- Jeg tror ikke på, at der findes et skønhedsideal. Jeg kæmpede med at føle mig grim og som et udskud i en stor del af mit liv. Og derfor føler jeg virkelig for det. Det tog mig lang tid at blive i stand til at være helt komfortabel med mig selv, siger hun i interviewet.

Interviewets omdrejningspunkt er et nyt samarbejde, som stjernen har lanceret med et japansk kosmetik-brand, og det er et vigtigt budskab for hende at hjælpe folk til at tro på sig selv.

Droppet i storfilm efter vild retssag

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er vigtigt for Brie Larson at hjælpe folk til at tro på sig selv. Foto: Jordan Strauss / Ritzau Scanpix

- Det, der har bragt mig trøst, er at vide, at jeg kan være lige den, jeg har lyst til at være. Det knuser mit hjerte at tænke på de mennesker i verden, som ikke føler, at de har en sikkerhed i deres egne kroppe, siger hun og tilføjer:

- For mig er det et ultimativt mål i livet at gøre, hvad jeg kan, så folk får friheden til at udtrykke dem selv og være lige dem, de har lyst til - uanset hvad det der - vel vidende at det også kan ændre sig, siger hun.

Slipper ud før tid: Fængslet skuespiller løslades til jul

Brie Larson er kendt fra tv-serien 'United States of Tara' og film som '21 Jump Street' og 'Room'. Sidstnævnte sikrede hende både en Golden Globe og en Oscar i 2016.