Verdensstjerne kaldt 'gammel': Hendes modsvar hyldes

Den smukke skuespiller Eva Mendes har intet problem med at blive ældre.

Det slog hun fast på det sociale medie Instagram, hvor en person i kommentarerne på stjernens seneste video skrev, at skuespilleren godt nok var ved at blive gammel.

Men det gad Eva Mendes altså ikke bare lade stå på sin profil.

Hun besluttede derfor at sende et stærkt svar af sted mod personen dag skærmen.

'Ja, du har ret. Og tak gud for det! Det betyder, at jeg stadig er her. Jeg bliver 46 snart, og jeg er taknemmelig for, at jeg ældes. Skulle din kommentar få mig til at få det dårligt? Det gjorde den ikke. Den får mig til at føle mig taknemmelig. Så tak for at minde mig om, at jeg stadig er her', skrev Mendes tilbage og tilføjede tre billeder af hjerter.

Og siden den kommentar er der strømmet ind med beskeder til Eva Mendes om, at hun ser hamrende godt ud, og at alderen preller totalt af på hende.

'Du kan umuligt være 45. Du ligner en på 30. Din alder er som den fineste vin', lyder det fra en.

'Måske skrev kvinden forkert. Hun skulle have skrevet hot eller utrolig flot. Hun må have skrevet forkert, fordi du ser slet ikke gammel ud', skriver en anden.

'Du gør det smukt at blive ældre', skriver en tredje.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Eva Mendes har svaret tilbage på lede kommentarer under sine billeder.

For nyligt lagde stjernen et billede ud af sig selv i en lille kjole, hvor hun skrev, hvor glad hun var for den.

En fan skrev efterfølgende, at der var tale om en super grim kjole, og at Eva Mendes var al for smuk til at gå i så grimt tøj.

Til det svarede hun hurtigt tilbage, at hun da var ked af, at kjolen ikke faldt i personens smag, men at der jo altid var mulighed for at købe noget, som gjorde.

Eva Mendes er gift med skuespilleren Ryan Gosling og sammen har de døtrene Amanda Lee og Esmeralda Amada.