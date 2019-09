Verdensstjerne kritiseres for nyt look på Instagram

Adskillige fans har gennem de sidste par uger på Instagram kritiseret reality-stjernen Khloe Kardashian, som de kalder for fuldstændig uigenkendelig, efter at hun har lagt billeder ud på Instagram, hvor hendes udseende er ekstremt forandret.

I dag lagde Khloe Kardashian også et helt friskt billede ud på Instagram. Men klog af skade, lukkede hun allerede med det samme hele kommentar-feltet, så hendes 98,9 millioner fans ikke have muligheder for at kommentere det friske billede, hvor Khloe selvfølgelig endnu engang er nærmest ukendelig.

Til billedet skriver Khloe Kardashian følgende:

'Glædelig mandag. Gammelt billede. Men jeg kan godt lide det'.

artiklen fortsætter under billedet

Den 35 årige Khloe, der er søster til Kim Kardashian, er blandt andet blevet beskyldt for at have fået opereret sin næse mere smal. Og hun har også ifølge mediet Glamour fået kritik for at have fået botox i læberne. Men det har hun endnu ikke bekræftet.

Herunder ses et billede af Khloe med sit nye look fra den 4. september. Til dette billede skriver Khloe følgende:

'Hydreret og sund'.