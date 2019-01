Verdensstjerne: Kunne jeg have reddet min kones liv?

I et nyt interview reflekterer hitsangeren Tom Jones over forløbet omkring sin kone Lindas død.

Blandt andet bebrejder han sig selv, at han ikke tvang hende til tidligere at opsøge en læge.

- Man begynder at tænke over, hvordan det ville være gået, hvis jeg havde tvunget hende til at gå til lægen. For det gjorde hun ikke. Måske skulle jeg have sagt, at hun skulle, siger Tom Jones til Daily Mail.

Ifølge avisen går Tom Jones så langt som til at sige, at det til dels er hans skyld, at Linda døde, da han burde have sørget for, at hun fik behandling, mens kræften var på et tidligere stadie.

Den 78-årige sanger fortæller desuden, at det var teksten i parrets favoritsang 'What Good Am I?', der for alvor fik ham til at tænke over, om han gjorde nok for at redde sit livs kærlighed.

For at bearbejde sin skyldfølelse og tabet af sin hustru er Tom Jones desuden begyndt at gå i terapi, oplyser han i interviewet.

Tom Jones og Linda blev gift i 1957, da de begge var bare 16 år, og forblev gift til hendes død. Parret havde sønnen Mark, der blev født sammen år. Ægteskabet lagde dog ikke bånd på Jones' mange affærer. Han har i interviews hævdet, at han havde sex med omkring 250 groupies - om året vel at mærke - da han var på højden af sin succes.

