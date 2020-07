Verdensstjerne lagt for had: Hun minder om Hitler

'Hun ter sig som en albansk nationalist', lyder kritikken af Dua Lipa, der i disse dage har været i skudlinjen for at blusse op for en betændt diskussion om Balkan-grænser

'One kiss is all it takes,' synger 24-årige Dua Lipa, der med sine albanske rødder har manifesteret sig på den globale hitmager-scene.

Men der skulle blot et enkelt lille tweet til, før sangerinden, der er vokset op i Storbritannien, gjorde sig uheldigt bemærket blandt fans og andet godtfolk.

au•toch•tho•nous adjective

(of an inhabitant of a place) indigenous rather than descended from migrants or colonists pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4 — DUA LIPA (@DUALIPA) July 19, 2020

Det postede tweet, der blev hyppigt delt allerede i søndags, viser et kort over en række Balkan-lande.

Det er der ikke noget odiøst i, dog har mange kritikere studset over, at det albanske ørne-symbol dominerer tværs over kortet. Og med overskriften 'Autochthonous', der betyder indfødt, gør hun det ej nemt for sig selv.

Via Hashtagget #CancelDuaLipa har mange tweetet, at popstjernen dæmmer op for en albansk ideologi, der trækker paralleller til fascismen og endda Hitler.

Selvom Balkan-ekspert Zlatko Jovanovic synes, at Hitler-sammenligningen er en anelse voldsom, er han hurtig til at udpensle de geopolitiske forhold i regionen. Og Dua Lipa stikker såmænd hånden direkte ind i hvepseboet, vurderer han.

- Det handler dybest set om, hvem der har ret til Kosovo og hele det historiske narrativ, siger Zlatko Jovanovic.

Han nævner, at der lige siden Det Osmanniske fald har været heftige diskussioner om, hvilken etnisk gruppe der har været længst i området. Albanske højrenationalister mener, at de var der før det slaviske folk og dermed har mere ret til både Kosovo og andre nærliggende grænser.

Vil ikke lægge op til had

På den måde giver Dua Lipa et udtryk for, at hun støtter op omkring en albansk dominans. Tweetet får også det ekstra lag, at de to mænd, der figurerer på kortet, viser en moderne albansk grundlægger til venstre samt en albansk frihedskæmper til højre.

- Det giver associationer til 'Greater Albania', som er en ideologi, der kredser om et samlet større albansk område, end det vi har i dag, siger balkan-eksperten.

Efter Twitter-bashingen har lagt sig, har verdensstjernen lagt et officielt statement op på sociale medier, hvor hun forklarer den oprindelige mening med tweetet.

'Det var ikke min mening at lægge op til had', skriver Dua Lipa og påpeger, at hun prøvede at gøre opmærksom på, hvordan Apple Maps ikke anerkender Kosovo som stat på et kort.

'Vi skal alle være stolte over der, hvor vi kommer fra. Det, jeg ønsker, er, at mit land bliver repræsenteret på et kort,' skriver hun endvidere.

Dua Lipa er den første kvindelige musiker, der har opnået at få over en milliard streams fordelt på fire sange.