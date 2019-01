Verdensstjerne lagt for had: Kvinder vil boykotte hans musik

Under hashtagget #MuteRKelly protesterede en gruppe kvinder natten til onsdag i Chicago foran R. Kellys studie.

Kvinderne appellerer til, at alle boykotter rapperens musik.

En af kvinderne bar banneret 'Your jail cell's callin' (din fængselscelle kalder, red).

R. Kelly er kommet i medierne og amerikanernes søgelys, efter at han i en ny dokumentarserie beskyldes for seksuelt at have misbrugt kvinder.

Serien, der udkom her i det nye år, ser tilbage på R. Kellys historie og på de beskyldninger, der tidligere har været om, at han skulle have misbrugt piger og kvinder.

Den verdenskendte rapper, der har udgivet intet mindre end 17 studiealbums, afviser at have gjort noget forkert.

Lady Gaga undskylder: 'Gør hvad du vil med min krop'

I 2013 udgav Lady Gaga sangen 'Do What U Want (with my body)' ('Gør hvad du vil med min krop', red.) i samarbejde med R. Kelly. Det samarbejde undskylder den populære sangerinde nu.

I et tweet forklarer hun, at hun selv har været seksuelt misbrugt, og at hun ikke tænkte klart, da hun lavede sangen, der dengang var tænkt som en provokation.

Lady Gaga fortæller i samme tweet, at hun har i sinde at fjerne sangen fra iTunes og andre streamingstjenester.