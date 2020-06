Verdensstjerne må betale kæmpe millionbeløb

Sidste år var et af de bedste år for den verdenskendte hitmager, men 2020 har ramt ham virkelig hårdt

Det er ikke sjovt at leve af at optræde for større forsamlinger i denne tid. De fleste større ting er blevet aflyst, men hvem står med regningen?

Dem, der har købt billetter, dem som optræder eller forsikringen?

Den verdensberømte sanger Elton John er kendt for sine vilde sceneshows. Han skulle i år have fortsat sin aller sidste afskedsturne inden pensionen: 'Farewell Yellow Brick Road tour', men den er ligesom mange andre ting også afslyst.

Det var en koncert fyldt med similisten og gang i den. Foto: Per Lange

Det efterlade den 73-årige megastjerne med en kæmpe regning på 60 millioner pund. Det svarer til mere end en halv milliard kroner.

Denne tourné skulle angiveligt sikre Elton John og hans livspartner David Furnish et godt liv efter pensionen, men det ser nu lidt anderledes ud, skriver Daily Mail og The Guardian.

Den legendariske sanger forventes ikke at få hjælp af forsikringen for det store tab.

Det betyder også, at Elton John må sige farvel til hans band gennem årtier. Det lyder nemlig at guitarristen Davey Johnstone og trommeslageren Nigel Olsen er blevet afskediget indtil det bliver lagt fast, hvornår tourneen kan fortsætte ligesom det også skal på plads, om de planlagte koncerter i slutningen af 2020 kan løbe af stablen som planlagt.

Han er kendt for at have farverigt tøj på og vilde solbriller. Foto: Ritzau Scanpix

Elton John og holdet bag måtte udskyde eller aflyse flere koncerter i USA, ligesom det forventes at de planlagte koncerter fra september til december i USA, Storbritannien og Irland også kan blive påvirket af coronakrisen.

Selvom verdensstjernen siges at være god for 445 millioner dollars, så er det et voldsomt smæk.

Sidste år var det ellers en meget glad mand, som The Times fik i tale. Tilbage i november lød det nemlig:

- Jeg har nok haft det allerbedste år i hele min karriere som 72 år gammel, sagde han. Det kan være, at piben har fået en lidt anden lyd nu.