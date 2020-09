Verdensstjerne målløs da hun så sig selv i spejlet

Jessica Simpson var med egne ord 'i chok', da det stod klart for hende, at hun igen kunne passe et par jeans, hun havde købt 14 år tidligere

Da popsangeren og skuespilleren Jessica Simpson i sidste måned fyldte 40 år, fejrede hun det på en helt særlig måde.

Her prøvede hun nemlig et par jeans, hun havde købt 14 år forinden, og til sin store overraskelse passede de perfekt.

Den historie blev siden beskrevet vidt og bredt i diverse medier, og nu fortæller Jessica Simpson, der de seneste måneder har gennemgået et stort vægttab, hvordan det føltes igen at kunne passe sine gamle yndlingsjeans.

- Jeg var fuldstændig i chok. Det var en god 40-års fødselsdagsgave. Jeg har prøvet at hive dem over mine hofter så mange gange. Jeg har bare troet, at mine hofter aldrig ville blive de samme igen, efter jeg har fået børn, men så kom bukserne op, siger Jessica Simpson i et interview med People om det øjeblik, det gik op for hende, at bukserne atter passede, og at hun stod 'helt skarpt' i spejlet.

Har tabt sig meget

De seneste måneder har Simpson været meget åben omkring sit vægttab. I forbindelse med at hun var gravid med sin datter, Birdie Mae, der i dag er 17 måneder, tog hun nemlig 45 kilo på.

Dem har hun dog siden kæmpet hårdt for at tabe igen, og hun har løbende delt sine flotte resultater på de sociale medier.

En del af grunden til, at hun har fundet motivation til at tabe sig, skal findes hos hendes ægtemand, Eric Johnson, der er tidligere NFL-spiller.

- Jeg har den mest aktive mand i verden. Hvis du gifter dig med en atlet, er du nødt til at følge med, siger hun i interviewet og fortæller videre om, hvorfor hun har valgt at være åben omkring sit vægttab:

- Jeg var meget åben omkring at veje omkring 100 kilo. Jeg har haft eksem, siden jeg var barn, og efter jeg fik Birdie, fik jeg et anfald, som var meget mere intenst, end jeg har oplevet før. Jeg er åben omkring mine usikkerheder og mine fejl, og hvis jeg kan hjælpe til at inspirere andre til at have det bedre med sig selv - det er derfor, jeg er her.

