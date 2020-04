Verdensstjerne: - Måske vil jeg aldrig date igen

Khloe Kardashian har i sit liv især været ganske tiltrukket af professionelle basketball-spillere. Hun var i første omgang gift med basketballspilleren Lamar Odom. Parret blev separeret i 2013, men skilsmissen trådte først i kraft i 2016.

Herefter kastede Khloe Kardashian sig ind i et romantisk forhold til basketball-spilleren Tristan Thomson, som hun fik sin datter True Thompson sammen med i april 2018. Parret gik dog allerede fra hinanden i 2019 på grund af rygter om, at Tristan Thomson havde været utro.

Khloe Kardashian har lige siden været single, og nu melder hun ud, at hun nok aldrig vil date igen.

Det skriver flere medier heriblandt Cosmopolitan og People

Her ses Khloe med Lamar Odom i år 2012. De blev separeret i 2013 og skilt i 2016. Foto: AP)

Det siger hun i det seneste afsnit af 'Keeping up with the Kardashians', der blev vist i USA i torsdags. Her diskuterede 35-årige Khloe med sin 64-årige mor, Kris Jenner, muligheden for, at Khloe igen ville kaste sig ud på dating-markedet.

Khloe forklarede selv sagen således til sin mor:

'Jeg har venner, der meget gerne vil parre mig med nogle mænd. Men det bryder jeg mig ikke om. Jeg er kun fokuseret på mig selv og min datter True. Det er det eneste, jeg har lyst til, siger Khloe Kardashian og tilføjer:

'Hvem ved? Måske vil jeg aldrig nogensinde date igen.'

Kris Jenner bliver ked af datterens udtalelse og siger, at hun ønsker at Khloe skal leve sit liv på bedste vis og håber, at hun vil date igen.

'Du er nødt til at fryse dine æg ned, siger Kris Jenner til sin datter, så hun lettere kan få børn i fremtiden.

Men den idé er Khloe ikke begejstret for:

'Jeg er ikke så urolig', siger Khloe og tilføjer:

'Jeg synes, at det er mærkeligt, at folk synes, at det er så negativt, at man ønsker at være single. Tro mig, hvis jeg ønskede at date, så gjorde jeg det. Jeg vil i stedet for investere energi i min datter og i min egen healing, siger Khloe.