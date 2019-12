Verdensstjerne: Min mor dræbte min far

Hollywood-skuespilleren Charlize Theron afslører nu, hvordan hun som kun 15-årig blev vidne til, at hendes mor dræbte hendes far

Den 44-årige Hollywood-skuespiller Charlize Theron har vundet et hav af priser for sine mange filmroller. Heriblandt vandt hun en Oscar i kategorien 'bedste kvindelige hovedrolle' for sin præstation i filmen 'Monster' fra 2003.

I filmen spillede Theron rollen som den kvindelige seriemorder Aileen Wuornos, der blev henrettet for at have dræbt hele syv mænd i 1980' erne og 1990' erne.

I sit privatliv har Charlize Theron, der er opvokset i byen Benoni udenfor Johannesburg i Sydafrika, også oplevet den meningsløse vold på tæt hold. Hun blev nemlig som kun 15-årig vidne til, at hendes mor dræbte hendes alkoholiserede far i juni måned 1991.

Det fortæller Charlize Theron i et radiointerview med den amerikanske radiostation NPR

artiklen fortsætter under billedet

Charlize Theron ses her sammen med sin mor Gerda, der blev frikendt for at havde myrdet hendes far. Hun skød ham i selvforsvar. (Foto: AP)

På den skæbnesvangre dag, der ændrede Charlize Therons liv for altid, kom hendes voldelige og alkoholiserede far hjem fra en bar.

- Min far var så fuld, at han næsten ikke var i stand til at gå, da han kom ind i huset med en pistol i hånden, fortæller Charlize Theron til radiostationen NPR og tilføjer:

- Min mor og jeg havde forskanset os i mine forældres soveværelse, hvor vi lænede os mod døren for at forhindre, at min far kunne trænge ind i værelset.

- Men så begyndte han at affyre skud, Han affyrede tre skud gennem døren. Men på mirakuløs vis ramte ingen af kuglerne os, forklarer Theron og tilføjer, at moren herefter forlod soveværelset for at konfrontere sin kraftigt berusede ægtemand.

Her ses Charlize Theron i rollen som serie-morderen Aileen Wuornos i filmen 'Monster' fra 2003. (Foto: AP)

Theron har tidligere fortalt, at hun hørte højlydt skænderi og nye skud, der blev affyret, før hun selv gik ud i gangen. Og her mødte hun et grusomt syn. Hendes far lå nemlig skudt og dræbt ude i gangen. Politiet rejste aldrig tiltale mod Charlize Therons mor Gerda. Retten fastslog nemlig, at hun dræbte sin ægtemand i selvforsvar.

Theron har også tidligere i et interview med People beskrevet sin far således:

- Jeg kendte ham kun på en måde, og det var som alkoholiker. Det var en ganske håbløs situation. Hele vores familie var låst fast i hans alkoholisme. De uforudsigelige dage, der jævnligt opstår i samlivet med en person, der er afhængig af alkohol. Det har konsekvenser for dig resten af dit liv, og det handler ikke kun om det der skete den aften i juni, forklarede Theron, der til gengæld roser sin mor til skyerne og kalder hende en utrolig unik kvinde, der flere gange har reddet hendes liv.