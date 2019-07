Verdensstjerne: Min talje er altså helt naturlig

Kim Kardashian nægter i ny video på sin Instagram-profil, at hendes ekstremt smalle talje er lavet kunstigt - se reality-stjernen vise sin talje frem her

Den verdensberømte amerikanske reality-stjerne Kim Kardashian lever i høj grad af at vise sin velformede krop frem. Hun er ekstremt kreativ med henblik på at sætte fokus på sine forskellige kropsdele, så de pludselig bliver et stort samtaleemne på de sociale medier og i verdenspressen.

I en lang periode var det hendes store bagdel, der var i fokus. I andre perioder har der været mere fokus på hendes bryster. Men sidste skud på stammen er faktisk Kim Kardashians ekstremt smalle talje, som mange mener er skabt ved hjælp af en operation.

Men for kun to dage siden lagde verdensstjernen en video ud på sin Instagram-profil, hvor hun nægter at have fået fjernet ribben i sin krop for at få en smal talje:

I videoen siger den 38-årige reality-stjerne blandt andet følgende:

- Jeg tror helt ærligt, at det har hjulpet på min smalle talje, at jeg har droppet kød og mejeriprodukter. Hun svare også i videoen klart nej til, at hun har fået fjernet ribben i sin krop for at få en smallere talje. Kim Kardashian understreger dermed, at hendes smalle talje er helt naturlig.

I maj måned i år kom der ekstra opmærksomhed om Kim Kardashians meget smalle talje, da hun til Met-Gala i New York mødte op i en kjole, der i den grad fremhævede hendes berømte 'timeglasfigur'. Den 38-årige Kim Kardashian har indrømmet, at hun den aften også var iført et meget stramt korset, der naturligvis sørgede for, at hendes talje virkede endnu smallere.

Til WSJ Magazine har Kim Kardashian tidligere forklaret, hvordan hun den aften måtte lide for skønheden:

'Jeg har aldrig nogensinde før haft så stor en smerte, forklarede Kim Kardashian.

Herunder er der et billede af Kim Kardashian i den periode, hvor der især var meget fokus på hendes bagdel:

Og herunder er der lidt mere fokus på hendes barm: