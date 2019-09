Verdensstjerne mister nyfødt barnebarn

Tragedien rammer Snoop Dogg.

Den amerikanske rappers barnebarn Kai Love er gået bort tidligere på ugen efter blot ti dage på denne jord.

Det oplyser Snoop Doggs søn og far til Kai Love, Corde Broadus, på sin Instagram-profil, hvor han deler en video af den nyfødte indsvøbt af tæpper på hospitalet.

Se også: Blå blink og ballade: Koncert endte i orgie

’Min søn Kai bragte så meget glæde og positivitet ind i denne verden’.

’Hans energi vil leve videre, og disse to dage med kærlighed vil for evigt være speciel for os’.

’Lad os alle værdsætte livet og dem, vi elsker, mens vi er her. Tak’, skriver den 25-årige til videoen på Instagram.

Videoen viser Corde Broadus' datter, Elleven Love, kysse sin bror, mens han stadig var i live.

Dødsårsagen er ikke oplyst.

Snoop Dogg med det borgerlige navn Calvin Cordozar Broadus Jr. har endnu ikke kommenteret tabet.

Corde Broadus fik Kai Love med sin partner, Soraya Love. Han har desuden sønnen Zion fra et tidligere forhold med Jessica Kyzer.

Corde Broadus’ mor og Snoop Doggs hustru, Shante Monique Broadus, kommenterer tragedien på Instagram, hvor hun har delt en video af sig selv.

’Til mit femte barnebarn. Kai Love 15. september 2019-25. september 2019’, skriver hun.