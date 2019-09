Verdensstjerne om veganer-søn: Han blev grå i huden

Will Smith og hans kone, Jada, blev bekymrede for deres søns tilstand

Den 21-årige Jaden Smith, der er søn af det verdensberømte ægtepar Hollywood-skuespilleren Will Smith og hans kone, Jada, har gennem længere tid levet som både vegetar og i perioder som veganer. Det har imidlertid i en periode givet ham store problemer. Jaden Smiths spisevaner kom derfor på dagsordenen, da familien i deres populære 'Red Table Talk' på Facebook i mandags tog problemet op.

Jada Smith indleder samtalen med at forklare, at hun sammen med Will Smith havde en samtale med deres 21-årige søn, Jaden, fordi han er veganer nu.

'Han havde ikke fået nok protein og svandt helt ind. Og han så helt udmattet ud, forklarer Jada, og Will Smith tilføjer:

'Han havde sorte rande under øjnene, og hans hud blev også grå. Vi blev virkelig nervøse for ham. Men nu ser du altså meget bedre ud,' siger Will Smith henvist til sin 21-årige søn, der selvfølgelig også medvirkede under samtalen omkring det røde bord i video-programmet på Facebook.

Verdensstjernen Will Smith med sin kone Jada. (Foto: Shutterstock)

Jaden Smith starter med at korrigere sine forældre lidt og svarer følgende:

'Jeg vil gerne lige sige, at jeg er vegetar, men jeg har forsøgt at blive veganer. Jeg spiste nogle gange kun vegansk mad i en hel uge. Men i løbet af det sidste års tid har jeg været vegetar', forklarer Jaden Smith og tilføjer:

'Men det store problem var, at jeg kun spiste to måltider om dagen og nogle gange kun et måltid.'

Jaden følger nu udelukkende en vegetar-diæt, hvor han ikke må spise kød. Men han må gerne spise animalske produkter såsom mælke-prodtukter.

Herunder kan du se hele familie-samtalen i familien Smith.