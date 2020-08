Verdensstjerne opretter profil på pornoside

I øjeblikket storhitter hun med det kontroversielle nummer 'WAP', hvis musikvideo er blevet debatteret i diverse medier verden over, og nu har Cardi B også oprettet en profil på pornosiden OnlyFans.

Forbudt for børn: Ny musikvideo chokerer

Det oplyser sangerinden på Instagram, hvor hun ligeledes fortæller, at der vil komme 'behind the scenes'-opslag fra filmningen af musikvideoen.

Hun har dog tænkt sig at bruge OnlyFans på en lidt anden måde, end siden normalt bliver brugt.

I opslaget på Instagram skriver hun nemlig, at hun ikke har tænkt sig at dele nøgenbilleder på platformen, men at hun vil bruge den til at give sine fans et endnu dybere indblik i sin hverdag.

Kontroversiel video

Sangen 'WAP' er blevet et kæmpehit, og en del af årsagen skal måske findes i musikvideoen til sangen.

Her er Cardi B nemlig - som hun har for vane at være - meget letpåklædt og seksuel i sin fremtoning. I videoen optræder desuden flere andre stjerner som eksempelvis Kylie Jenner.

Musikvideoen til 'WAP' har desuden været så seksuel, at den var blandt det mest søgte på pornogiganten Pornhub.com.