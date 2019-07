Verdensstjerne overraskede fan med utrolig gestus

- Aldrig i en million år ville jeg have regnet med, at det her ville ske

Den 54-årige verdensstjerne Keanu Reeves bliver mere og mere populær på de sociale medier, fordi han en af de få stjerner, der i den grad formår at komme ud over rampen og skabe ærlig kontakt med ganske almindelige amerikanere.

Det bekræfter hans seneste udspil, hvor han på vej til filmoptagelserne på den tredje film i serien 'Bill & Ted' i onsdags uanmeldt dukkede op i forhaven hos en ganske almindelig amerikansk familie i byen Slidell i staten Louisiana. Og her serverede han en ganske rørende overraskelse for husmoren Stacey Hunt og hendes tre teenage-sønner.

Det skriver flere medier heriblandt CNN. Stacey Hunt lagde også et opslag ud på Facebook, hvor hun skrev følgende:

'Aldrig i en million år ville jeg have regnet med, at det her ville ske'

Husmoren Stacey Hunt, der er mor til tre teenage-sønner havde hørt, at Keanu Reeves var i gang med optagelserne til den tredje Bill og Ted-film kun et par hundrede meter længere nede af gaden fra hendes eget hjem. Derfor lavede hun et stort skilt med teksten 'You are Breathtaking'(Du er betagende/red), som hun satte ud i sin have i håb om at Keanu Reeves ville se det, når han hver dag kørte forbi på vej til dagens optagelser.

Udtrykket 'You are breathtaking' er nemlig et af de nye populære memes på internettet. Det stammer fra en konference i juni måned i forbindelse med E3 spil, hvor Keanu Reeves sagde til publikum: You are breathtaking.

Kun et par timer efter, at Stacey Hunt havde stillet plakaten i forhaven, parkerede en bil foran haven. Og et par mennesker stillede sig op for at beundre skiltet. Stacey Hunt stod selv i indkørslen til sin garage, da hun pludselig fik øje på sin store helt Keanu Reeves. Hun kunne næsten ikke tro sine egne øjne.

Keanu Reeves spurte herefter høfligt Stacey Hunt, om han kunne få lov til at signere det flotte skilt. Hollywood-skuespilleren skrev herefter følgende på skiltet: 'Stacey, you are breathtaking'.

Den 54-årige skuespiller sagde selvfølgelig også ja til at medvirke på et billede sammen med Stacey samt to af hendes sønner. Dagen var reddet. Stacey Hunt fortæller nu, at hun resten af sit liv vil være kæmpe fan af Keanu Reeves.

Herunder kan du se Keanu Reeves signere skiltet.