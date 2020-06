Verdensstjerne overrasker: Hemmelig fødsel

Iggy Azalea har overrasket alle sine følgere ved at meddele, at hun er blevet mor for første gang

Den havde fans af rapperen Iggy Azalea alligevel ikke regnet.

Den 30-årige rapper overrasker alle på Instagram onsdag, hvor hun skriver, at hun har født sit første barn. En lille dreng.

'Jeg har en søn', starter hun med at skrive på opslaget, inden hun fortsætter:

'Jeg blev ved med at vente til det rigtige øjeblik med at sige noget, men det virker som om, at jo længere tid der går, jo mere nervøs bliver jeg for at dele nyheden', lyder det fra den nybagte mor.

Iggy bekræfter sin søn. Foto: Instagram/Iggy Azalea

Nævner intet om far

Stjernen forklarer, at hun gerne vil holde sit liv privat, men at sønnen på ingen måde er en 'hemmelighed'.

'Jeg elsker ham højere end noget andet'.

Hun skriver intet om sønnens navn eller hvornår, han præcis kom til verden.

Lige nu er Iggy Azalea sammen med rapperen Playboi Carti, men hun skriver ikke, at han er faderen til barnet.

De to har set hinanden siden 2018.