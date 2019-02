Verdensstjerne på hævntogt: Snydt for millioner

Den amerikanske rapper Lil' Wayne, som blandt andet er kendt for megahittet 'Lollipop', føler sig for alvor taget ved næsen, da hans tidligere advokat Ronald Sweeney angiveligt har snydt ham for 20 millioner dollars (129 millioner kroner, red).

Det skriver TMZ.com.

Lil' Waynes borgerlige navn er Dwayne Michael Carter Jr. Foto: All Over

Ifølge dokumenterne, som TMZ er i besiddelse af, har Ronald Sweeney siden 2005 taget ti procent af alle aftaler, som han har hjulpet rapperen med at få i hus.

Ud over at opkræve verdensstjernen ekstra for sit arbejde, forsøgte Sweeney også at presse flere penge ud af Lil' Wayne ved at nappe yderligere ti procent af overskuddet fra rapperens pladeselskab 'Young Money', som har en markedsværdi på 300 millioner dollars (cirka 1.9 milliarder kroner, red).

Nu hævder Lil' Wayne, at Ronald Sweeney ikke har informeret ham om, at industristandarden maksimalt kan være på fem procent.

Verdensstjernen vurderer derfor, at han er blevet snydt for hele 20 millioner dollars siden 2005.

Lil' Wayne har i forvejen et formue på omkring 150 millioner dollars (cirka 972 millioner kroner, red)