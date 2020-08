Verdensstjerne præsenterer meget dyr bil

Selv om realitystjernen og skaberen af firmaet 'Kylie Cosmetics', Kylie Jenner, kun er 23 år gammel, handler næsten alt andet i hendes liv om meget store tal. Hun har 191 millioner følgere på Instagram. Hun har ifølge det amerikanske medie Forbes en formue på 900 millioner dollars svarende til cirka 5,6 milliarder kroner. Og så har hun også 14 luksusbiler, der sammenlagt har en værdi på cirka 31 millioner kroner.

Tidligere i dag lagde Kylie Jenner et billede ud af en sine dyre biler, nemlig sin Lamborghini Urus, der koster cirka 1,3 millioner kroner.

Til billedet skrev Kylie kort og godt: 'Leo season'.

Hvis man trykker på pilen i højre side af billedet, kan man også se Kylie på en selfie, hvor hun er iført et meget udfordrende outfit, hvor bukser og jakke matcher hinanden.

Den 23-årige Kylie Jenner har tjent styrtende med penge på sit firma 'Kylie Cosmetics'. Derfor har hun selvfølgelig også råd til alle sine meget dyre biler. I hendes bilpark kan man også finde en Lamborghini Aventador, en Rolls-Royce Wraith, en Ferrari 458 Italia, en Bugatti Chiron, en Rolls Royce Ghost, en Ferrari LaFerrari og en Rolls-Royce Phantom.

Kylie har også en Mercedes-Benz G63 AMG, og hun har stadigvæk den første bil, hun købte, nemlig en Land Rover Range Rover.

Den britiske avis The Sun har tidligere i år skrevet om Kylie Jenners store interesse for biler og vist billeder af hendes imponerende bilpark, der består af hele 14 luksusbiler. Du kan se flere af bilerne her i The Sun

I går lagde Kylie Jenner også et billede ud på Instagram, hvor hun udendørs tager et brusebad foran sit dyre hus i Californien.