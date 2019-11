Verdensstjerne præsenterer sin 11 år yngre kæreste

I foråret 2017 sprang nyheden om, at Hollywood-skuespilleren Olivia Munn og NFL-spilleren Aaron Rodgers var gået fra hinanden efter tre år som kærester.

Ifølge E!News var det The Newsroom-stjernen Oliva Munn, der valgte at bryde forholdet, fordi hun og Rogers ønskede sig forskellige ting her i livet.

Men nu ser ud til, at den 39-årige Olivia Munn igen har fundet lykken. Hun har for nylig nemlig flere gange offentligt præsenteret sin nye 11 år yngre kæreste, den 28-årige Tucker Roberts.

I lørdags viste Olivia Munn ifølge US Weekly sin kæreste frem offentligt under arrangementet 'A Day of the Dead Celebration' i Los Angeles. Den 6. november mødte parret også op sammen til et dyreværns-arrangement i Los Angeles.

artiklen fortsætter under billedet

Olivia Munn og Tucker Roberts mødte op sammen til et dyreværns-arrangement den 6. november i Los Angeles. (Foto: Shutterstock)

Og i forbindelse med Halloween for nylig lagde Oliva Munn også et billede ud på sin Instagram, hvor parret viste deres udklædninger frem:

Romance-rygterne omkring duoen opstod allerede i december sidste år, da parret blev set gå hånd i hånd i Los Angeles. Og måneden efter dukkede de også ifølge US Weekly op til fest hos kendis-manageren Scooter Braun.

Udover tv-serien The News Room er Olivia Munn også kendt for film som f.eks. 'A-Men: Apocalypse Now' og 'Office Christmas Party'.