Verdensstjerne raser: 'Han ville se mine bryster'

Jennifer Lopez åbner i et nyt interview op for en audition, hvor hun følte sig chikaneret af en instruktør

Jennifer Lopez har igennem sin lange karriere været med i flere i film.

I et nyt interview med Hollywood Reporter åbner hun op for en oplevelse, hvor en instruktør chikanerede hende.

Da de to mødtes for at tale om filmen, bad han hende om at tage toppen af, så han kunne se hendes bryster.

'Han ville se mine bryster', fortæller den 50-årige stjerne i interviewet.

Heldigvis var Jennifer Lopez hurtig til at sige nej til den forespørgsel.

'Jeg sagde til ham, vi er jo ikke på settet nu. Jeg stod op for mig selv. Men jeg husker, at jeg var meget i panik i øjeblikket', fortæller den smukke stjerne og fortsætter:

'Der var en kostume-designer i rummet, så der var en anden kvinde også, men alligevel siger han det, og jeg siger nej. Heldigvis kom der lidt af min hjemby frem i mig, og jeg sagde: 'Jeg behøver ikke vise dig noget. Nej. Du kan se, når vi er på settet ikke før'.

I løbet af interviewet fortalte Jennifer Lopez også om sin seneste rolle i filmen 'Hustlers', hvor hun spiller stripper.

Hun fortalte, at hun igennem hele produktionen var lidt skræmt, fordi der var så meget poledans involveret i rollen.

'Hun er en, der tjener mange penge på stripklubben (karakteren red.), så hun bliver nødt til at vise de andre, hvordan man gør det'.

Derfor måtte stjernen altså bruge en hel del tid på at strippe i filmen, og fordi hun skulle gøre det i en g-streng gjorde det hende nervøs for sikkerheden.

'Og der var også 300 statister med, der alle sammen var mænd. Det gjorde det heller ikke nemmere'.