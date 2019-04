Verdensstjerne raser over fans: - I er alle fucking ulækre

Efter stor kritik af et billede på Instagram, hvor den amerikanske sangerinde Pink's søn var nøgen, har hun nu slettet billedet

Der er generelt ikke mangel på bar hud, når man ser på billeder mediet Instagram. Men når det drejer sig om børn, kan det få brugerne op i det røde felt.

Det oplevede verdensstjernen Pink, da hun havde delt et billede af sin søn uden badeble ved en pool.

Et billede, som affødte så mange hadske og upassende kommentarer, at den 39-årige sangerinde efterfølgende har følt sig nødsaget til at fjerne billedet fra sin Instagram-profil.

På billedet kunne man se Pinks toårige søn, Jameson, uden bukser på, og det fik som nævnt hendes følgere til tasterne.

Kritikken lød både på det generelle faktum, at hun havde delt et billede af sin søn uden bukser på, men også ord som 'omskæring' figurerede i kommentarfeltet.

Efter Pink slettede billedet, har hun nu valgt at gendele et tilsvarende billede, blot hvor sønnens penis er cencusureret. I teksten til billedet lyder et raserianfald til hendes kritiske følgere.

Noget galt med folk

'Der er noget seriøst galt med jer folk derude. At gå amok over min søns penis? Omkring omskæring? Er I seriøse? Som enhver anden normal mor ved stranden havde jeg end ikke opdaget, at min søn havde taget sin badeble af', lyder det fra verdensstjernen.

Hun meddeler også, at hun fra nu af slukker for kommentarerne til billedet.

Pink er blevet mor for anden gang

'Jeg har slettet det, fordi I alle er fucking ulækre! Og nu slukker jeg også for kommentarerne og ryster på hovedet over de sociale medier'

Men opråbet sluttede ikke der.

'Og al den negativitet, som I bringer i andres liv. Der er seriøst noget galt med mange af jer derude. Smfh ('Shaking My F***ing Head', red.). Her er et billede af pelikanen, som vi åbenbart fangede og misbrugte i timevis med en hængende baby-tissemand lige i dens hoved', skriver hun.

