Verdensstjerne raser: 'Racistisk' stewardesse gik amok

Den amerikanske musiker og producer Will.I.Am, som nok er bedst kendt for sin rolle i det populære band Black Eyed Peas, var angiveligt udsat for en ubehagelig oplevelse, da han var på vej med flyet til Sydney.

Det skriver flere internationale medier lørdag, heriblandt The Independent og TMZ.

Will.I.Am føler sig dårligt behandlet. Foto: AP

Ifølge Will.I.Am, hvis borgerlige navn er William James Adams Jr., prøvede en stewardesse at komme i kontakt med ham, da han sad på sin plads og med sin bærbar. Han havde dog støjreducerende hovedtelefoner på, så han lagde ikke mærke til hende.

Stewardessen blev angiveligt meget provokeret og begyndte at skælde ham ud.

Se også: Skønhedsdronning frygter for sit liv

Will.I.Am skrev følgende om episoden på sin Twitter.

'Jeg befinder mig i øjeblikket på et fly mod Sydney. Mine venner og jeg har været udsat for en voldsom oplevelse, fordi en aggressiv stewardesse er gået amok på mig. Jeg håber ikke, hun er racsist. Men hun lader tydeligvis sin vrede gå ud over personer, som er sorte', skrev han blandt andet.

'Black Eyed Peas' på scenen tilbage i 2009. Foto: AP

Da flyet landede i Sydneys lufthavn, ventede svært bevæbnet politi på ham. Stewardessen havde angiveligt kontaktet dem.

'Jeg lavede musik på min bærbar, og jeg undskylder, fordi jeg ikke hørte hende. Jeg lagde min bærbar ned i min taske, da hun prikkede mig skulderen. Det er sørgeligt, hun kontaktede politiet', skriver han også på sin Twitter.

Den amerikanske musiker skriver også, at politiet lod ham gå kort efter, han var landet.

Se også: Efter voldsom ulykke: Nu taler verdensstjerne

Mediet har efterfølgende kontaktet flyselskabet Qantas, som stod for rejsen. De bekræfter episoden, men fortæller, det var en misforståelse. De skriver også, at episoden ikke havde noget at gøre med hans hudfarve, og at det ikke var racistisk.