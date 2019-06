Verdensstjerne render rundt i København

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Den amerikanske skuespiller Shemar Moore, der blandt andet er kendt fra tv-serierne 'Criminal Minds' og 'S.W.A.T.' er i øjeblikket på ferie i den danske hovedstad.

Det afslører den 49-årige verdensstjerne på sin Facebook-profil, hvor han har delt flere billeder og videoer fra sit ophold i København, som han tilsyneladende nyder i fulde drag.

At Shemar Moore befinder sig i Danmark er egentlig ikke så underligt. Hans familie har nemlig et særligt tilhørsforhold til Danmark. Shemar Moore blev født i Californien i USA, men hans mor, Marilyn Wilson, har tidligere arbejdet som matematiklærer i Danmark.

Derfor boede Shemar Moore som lille i Danmark sammen sin mor, hvor hun arbejdede, indtil de flyttede til Bahrain, da han var tre år gammel.

Ferie med mor

Det er da også sammen med sin mor, at Shemar Moore lige nu er på ferie i Danmark for at genopleve landet, som han ikke har besøgt i mange år.

'Drømmeferie for min mor og jeg. Jeg boede her som baby. Fra jeg var fire måneder, til jeg var tre år. Det er over 48 år siden. Min mor taler flydende dansk. Jeg kan kun huske et ord, og det er 'move' på dansk, fordi min mor altid fortalte mig, at jeg skulle 'flytte mig'. Det betyder, 'Semar, du skal lette røven', skriver han til et billede, hvor han står sammen med sin mor, der sidder i kørestol.

Til billedet fortæller Shemar Moore, at han ikke kan huske meget fra den tid, han boede i Danmark, men at han nyder at genopleve det.

'Jeg kan ikke genkende meget af det, jeg ser, men jeg kan fornemme, at det var og er en del af mig og mit liv. Jeg blev født i Oakland, Californien. Men det var her (i Danmark, red.), at mit liv begyndte. Sikke et smukt sted. Med enormt mange cykler. Min mor er så glad for at være tilbage. Det gør mig så glad og stolt', skriver han videre.

Moore vandt i 2000 en Emmy for sin rolle i 'The Young and the Restless'. Han har tidligere også været nomineret til en People's Choice Award for sin rolle i 'Criminal Minds' og har desuden medvirket i en lang række film.

Shemar Moore til Grammy Awards i 2018 sammen med sangerinden Eve. Foto: AP

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Shemar Moore, men det har i skrivende stund ikke været muligt.