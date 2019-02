Verdensstjerne sagsøges for millionbeløb: - Hun lod mig bare ligge

Tidligere i denne uge blev det offentliggjort, at den kendte Hollywood-skuespillerinde Gwyneth Paltrow nu sagsøges for et beløb på ca. 20 millioner kroner i forbindelse med en ski-ulykke i 2016 i et ski-område i den amerikanske stat Utah.

Det skriver flere medier, heriblandt Independent, CNN og BBC

I søgsmålet hævdes det, at den 46-årige Gwyneth Paltrow kørte voldsomt uforsvarligt ned ad skibakken og ramte den 72-årige mand Terry Sandersson. Han hævder i øvrigt, at hun bare lod ham ligge hårdt såret i sneen på skibakken uden at tilkalde hjælp.

Paltrow kørte direkte ind i en 72-årig mand på en skibakke og lod ham bare blive liggende. Det mener han i hvert fald selv. Foto: AP

Hjerneskade og brækkede ribben

Terry Sandersson har også i søgsmålet hævdet, at han fik en hjerneskade samt fire brækkede ribben i forbindelse med ulykken, der fandt sted på en begynder-bakke på skisportsstedet Dear Valley Resort.

Gwyneth Paltrows talsperson, Heather Wilson, har over for nyhedsbureauet AP oplyst, at søgsmålet på ingen måde holder vand, og hun forventer, at den 46-årige Gwyneth Paltrow vil blive frikendt for beskyldningerne.

Årsagen til, at søgsmålet først kommer her nu tre år efter ulykken, er ifølge Terry Sandersson hans alvorlige skader. Han hævder i øvrigt, at han tidligere har været i kontakt med Paltrows advokater, men at han indtil videre hverken har fået nogen oprejsning eller nogen undskyldning i forbindelse med den alvorlige ulykke.

Ifølge Sandersons advokat, Robert Sykes, har Paltrows advokater ikke nægtet, at hun har været involveret i en ski-ulykke, Men de fastholder, at Paltrow ikke var skyld i ulykken. Sykes mener imidlertid, at Gwyneth Paltrow også har brudt reglerne på skisportsstedet, fordi hun forlod en skadet mand, før hjælpen var ankommet.

Meget kendt person

Sanderson har til medierne forklaret, at han ikke sagsøger Paltrow, fordi hun er en kendt person.

Den 46-årige Gwyneth Paltrow er i den grad en kendt person. Hun har ifølge film-hjemmesiden IMDB medvirket i 56 film. Hun har også vundet en Oscar i kategorien bedste kvindelige hovedrolle for sin præstation i filmen 'Shakespeare in Love'. Og så er hun i øvrigt kendt for sit 13 år lange ægteskab med Coldplay-musikeren Chris Martin.