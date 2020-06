Verdensstjerne skal skilles

Sangeren Kelly Clarkson har besluttet at lade sig skille fra sin mand, Brandon Blackstock.

Den 38-årige talkshow-vært har ansøgt om skilsmisse efter næsten syv års ægteskab.

Hun har ansøgt om skilsmisse hos retten i Los Angeles 4. juli.

Det bekræfter The Blast, der har fået aktindsigt i dokumenterne fra retten.

Parret blev gift tilbage i 2013 og har to børn sammen River Rose på fem og Remington på fire.

Nu er det forbi mellem parret. Foto: AP

Flere medier skriver, at det er et opsigtsvækkende tidspunkt, sangeren har valgt at søge om skilsmisse på eftersom parret for nyligt har sat deres hjem til salg for hele ti millioner dollars.

Ud over at være sanger er Kelly Clarkson vært på sit eget talkshow og ofte dommer i talentprogrammet 'The Voice'.