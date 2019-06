Verdensstjerne skilt efter 69 dage

'Til døden os skiller' holder tilsyneladende ikke for den kendte skuespiller Nicolas Cage.

Den 55-årige skuespiller har nemlig valgt at lade sig skille fra den 34-årige makeup-artist Erika Koike efter kun 69 dage som ægtefolk.

Det skriver det amerikanske medie TMZ, der har fået indsigt i skilsmissedokumenterne.

Ifølge mediet blev parret skilt fredag 31. maj - kun 69 dage efter, de sagde ja til hinanden.

Det kom ud af det blå, at de to havde valgt at gifte sig i første omgang. Brylluppet fandt sted i Las Vegas, og blot fire dage efter brylluppet anmodede Nicolas Cage om at få ægteskabet annulleret igen. Ifølge Nicolas Case fordi han var så påvirket af alkohol, da han sagde ja til sin hustru, at det tangerede til forgiftning.

Det fremgår af retsdokumenter, TMZ har fået indsigt i, at skuespilleren 'manglede forståelse' for sine handlinger og derfor var ude af stand til at indvillige i ægteskab med kæresten.

Nicolas Cage har været gift tre gange før. Foto: Dan Stejnberg

Angiveligt påstår Nicolas Cage desuden, at hans nye kone heller ikke havde fortalt hele sandheden om sit forhold med en anden mand.

Dertil skal tilføjes, at Erika Koike ifølge Cage har en plettet straffeattest, som han ikke var bekendt med forud for ægteskabet - blandt andet fordi hun er blevet taget for spritkørsel.

Nicolas Cage har været gift tre gange før - først med Patricia Arquette og senere med Lisa Marie Presley og Alice Kim.