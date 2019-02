Verdensstjerne smider tøjet

Shawn Mendes poserer i undertøj til stor glæde for sine instagramfølgere

Det går hedt for sig i showbizz, og tilsyneladende også i reklamebranchen.

De to verdener er som så mange gange før blevet forenet, i og med popidolet Shawn Mendes har valgt at bijobbe som undertøjsmodel for Calvin Klein.

Det har ikke bare skabt glæde på direktionsgangen hos undertøjsgiganten, men også fået stjernens mange fans til at klappe i hænderne. Således har et instagramopslag fra hovedpersonen i skrivende stund fået over syv millioner likes.

Opslaget er kun en forsmag på den kampagne, Calvin Klein skal til køre med den 20-årige sanger. Hvis man skal tage den foreløbige modtagelse af Mendes i underrør for gode varer, bliver reklamefremstødet en bragende succes.

