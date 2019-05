Verdensstjerne stoppede med at spise for ikke at blive jagtet af mænd

Jessica Alba afslører også, at hun var flov over at tiltrække mænd med sin krop, da hun var yngre - se billede af ung tynd Jessica Alba

Den 38-årige Hollywood-stjerne Jessica Alba, der blandt andet er kendt for 'Fantastic Four'-filmene samt filmen 'Sin City', afslører nu, at hun spiste efter en streng diæt som yngre, fordi hun var flov over at tiltrække mænd med sin krop.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, Metro og Womens Health

Afsløringen kom i forbindelse med det store helsemøde 'Goop', hvor hun holdt en tale med fokus på helse. Og i den forbindelse kom hun ind på de gange i sit liv, hvor hun har spist efter en meget streng diæt.

Her ses en meget tynd Jessica Alba i den periode, hvor hun sultede sig for ikke at tiltrække mænd. (Foto: All Over Press)

Jessica Alba fortalte ligeledes, at hun er vokset op i et konservativt kristent hjem, hvor hendes forældre advarede hende om at være iklædt stramme cowboybukser, fordi hun som teenager havde lidt sul på kroppen, der kunne gøre hende til et bytte, fordi hendes krop tiltrak mænd:

- Det var meningen, at jeg skulle føle mig flov, hvis jeg tiltrak mænd. Derfor stoppede jeg også med at spise, da jeg begyndte min karriere som skuespiller, forklarede Jessica Alba om sin strenge diæt, der skulle gøre hende tynd som en dreng og medvirke til, at hun ikke blev jagtet af mænd.

Den 38-årige verdensstjerne tilføjede:

- Hvis man skal have succes i min branche, er der intet, der er let. Og man skal ikke blive bitter over det.

Jessica Alba er også i dag en succesfuld forretningskvinde. (Foto: All Over Press)

Sideløbende med sin karriere som skuespiller startede Jessica Alba i 2012 sit firma 'The Honest Company', der sælger sunde og giftfrie produkter til de amerikanske husholdninger lige fra bleer til hudprodukter. I 2013 udkom hun med bogen 'The Honest Life', der er baseret på hendes erfaringer med at skabe et sundt og giftfrit liv for sig selv og hendes familie. Bogen blev en stor succes og kom på New York Times Best Seller-liste.

Jessica Alba har i dag tre børn sammen med sin ægtemand Cash Warren.