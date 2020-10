Verdensstjerne sultede i sit eget hjem

Den 53-årige irske verdensstjerne og sangerinde Sinéad O'Connor, der fik sit helt store gennembrud i 1990, da hun leverede sin helt egen version af det berømte Prince-nummer 'Nothing Compares 2U', var helt desperat af sult i sit eget hjem i Irland natten til torsdag.

Hun skrev adskillige Twitter-beskeder, hvor hun omtalte sin ekstreme sult og sin angst for at forlade sit hjem samt bad om hjælp fra sine mange følgere.

Det skriver flere medier, heriblandt Mirror samt den irske avis Extra.ie.

Sinéad O'Connor synger til himlen under koncerten på Tønder Festival i 2013. Foto: Per Lange

Natten til torsdag klokken 1.26 skrev Sinéad O'Connor sit første tweet, hvor hun fortalte om sin sygdom og sin store sult.

'O.k. nu kommer en afsløring. Jeg har i hemmelighed levet med en fysisk lammende traumeagtig tilstand forbundet med et lavt selvværd gennem de sidste år, måneder og uger. Og her på det seneste har jeg ikke spist noget, fordi det har gjort mig så agorafobisk. Jeg kan ikke gå i forretninger. Jeg sulter.'

Ifølge angstforeningen.dk beskrives agorafobi således: 'Agorafobi er angst for at færdes alene uden for hjemmet. Angstfremkaldende situationer er typisk: menneskemængder, supermarkeder og ophold i transportmidler.'

Ganske kort efter bad Sinéad O'Connor sine følgere på Twitter om hjælp:

'Er der nogen, der kan fortælle mig, om der her i Irland er mad-udleverings for folk med psykiske problemer, hvis evne til at tage sig af sig selv er formindsket?

Et lille kvarter efter midt på natten beskrev Sinéad O'Connor desperat igen sin ekstreme sult:

'Jeg kan simpelthen spise selve fucking benet fra Guds lam.'

Omkring frokosttid tidligere i dag havde hun dog heldigvis fået løst sit problem:

'Alt er godt igen. Jeg har fået fat i et madudleverings-firma. Jeg er mæt og lykkelig'.