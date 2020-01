Verdensstjerne tabte 12 kilo: Nu viser hun kroppen frem

Den 39-årige sangerinde Kerry Katona, der var en del af det britiske pigeband 'Atomic Kitten' fra 1998 til 2001 og igen fra 2012 til 2017, oplyser selv, at hun har tabt sig 12 kilo blandt andet ved hjælp af såkaldte vægttabs-indsprøjtninger, der går under navnet 'Skinny Jab'.

Den britiske sangerinde, der har fået voldsom kritik for at promovere det kontroversielle slanke-middel på de sociale medier, tager dog ikke kritikken særlig alvorligt.

Tidligere i dag lagde hun nemlig et opslag ud på Instagram, hvor viser sin krop og sit vægttab frem iført frækt undertøj. Og i teksten til opslaget promoverer hun igen 'Sklnny Jab'.

'Jeg er nødt til at rose mig selv for at have holdt mit ord med henblik på at holde mig i form, at stoppe med at ryge og for generelt at have en mere sund livsstil. Ikke kun på grund af de fordele, der er ved at tabe sig, men også på grund min nuværende sindstilstand. Jeg har aldrig følt mig mere på toppen end nu og i fuld kontrol med mig selv......Og det hele med stor hjælp fra @skinnyjab, der gav mig det spark i bagdelen, jeg havde brug for.'

Artiklen fortsætter under opslaget.

Kerry Katona har lagt sit nye opslag ud på Instagram i kølvandet på, at hun i det britiske tv-program 'This Morning' blev kaldt uansvarlig, fordi hun brugte Skinny Jab til at tabe sig, og fordi hun også promoverede metoden på de sociale medier.

TV-værten Holly Willoughby sagde blandt andet i 'This Morning' følgende:

'Kan en indsprøjtning om dagen sørge for, at du taber dig? Det er hvad Kerry Katona gerne vil have dig til at tro, efter at hun har promoveret Skinny Jab.'

Herefter henvendte tv-værten sig til lægen Zoe Williams, der forklarede, at indsprøjtningerne med Skinny Jab indeholder et stof kaldt Liraglutide, der er beregnet til diabetes 2.

Lægen Zoe Williams forklarede følgende:

'Hun får det til at se ud som et vidunder-middel. Jeg tror personligt, at det er uansvarligt og farligt, fordi hun signalerer, at man kan opnå et stort vægttab ved at bruge Skinny Jab. Sandheden er dog, at det kan man ikke.'

Kerry Katona, der er mor til fem børn, er dog ikke overbevist og fortsætter med at bruge Skinny Jab og med at promovere det på de sociale medier.

Det britiske pigeband 'Atomic Kitten' i 2013. Fra venstre Liz McClarnon, Kerry Katona og Natasha Hamilton. (Foto: Getty Images)