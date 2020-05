Verdensstjerne taget i snyd: Løj sig til milliarden

Sidste år i marts blev verdensstjernen Kylie Jenner som 21-årig kåret som verdens yngste milliardær i dollars, som selv har tjent sine penge - altså selfmade.

Nu viser det sig, at det den unge superstjerne ikke har haft helt rent mel i posen, da hendes formue skulle opgøres i forbindelse med titlen, som Forbes gav hende dengang.

Det skriver Forbes.

Dengang lød det

Magasinet betegnede hende ellers som 'den yngste 'selfmade' milliardær nogensinde'.

Det yngste medlem af Kardashian-klanen har ifølge magasinet tjent sin formue på sit kosmetikfirma, Kylie Cosmetics, som hun lancerede for blot fire år siden og selv ejede 100 procent af.

Sådan så det ud, da hun var på forsiden af Forbes. Foto: Forbes

Hun laver det meste af sin reklame for især sine såkaldte 'lipkits' - matte lipglosser og matchende læbeblyanter - på sine konti på sociale medier, hvor hun følges af mere end 178 millioner mennesker.

- Det er styrken ved sociale medier. Jeg havde sådan en stærk 'reach', før jeg var i stand til at starte noget, siger hun om sit firma.

Solgte størstedelen

I januar solgte makeup-mogulen 51 procent af firmaet Kylie Cosmetics til skønhedsgiganten Coty i en handel, som blev værdisat til 1,2 milliarder dollars.

Da hun blev udnævnt som den yngste nogensinde til at være milliardær i dollars, vippede hun Mark Zuckerberg af pinden, som ellers havde siddet tungt på tronen siden 2007. Han blev udnævnt selfmade milliardær i dollars, da han var 23 år.

Men efterfølgende er en langt mindre smigrende sandheden om virksomheden kommet frem i lyset.

Kylie Jenners imperium er nemlig ikke lige så succesfuld, som det har set ud. Forretningen er nemlig betydeligt mindre og mindre rentabel, end familien har brugt år på at få skønhedsbranchen og medier herunder Forbes til at tro.

Den unge mange millionær er god for 900 millioner ifølge Forbes. Foto: Ritzau Scanpix

Hvor rig er hun så?

Forbes' antagelse er, at der er fusket med virksomhedens tal og snydt med skattefradrag for at opnå og besidde den vilde titel som verdens yngste selfmade milliardær i dollars.

I forbindelse med salget af størstedelen af virksomheden kunne den 22-årige realitystjerne putte 340 millioner dollars i lommen efter skat.

Selvom der angiveligt er fusket med tallene for at få titlen, og hun ikke er så rig, som hun har fortalt, så mangler den smukke 22-årige stjerne ingenting. Hendes formue er nu vurderet til at være lige under 900 millioner dollars.

Privilegeret

Den gang den yngste Kardashian/Jenner-søster blev udnævnt, var der mange, som var utilfredse over titlen. Titlen som selfmade vakte nemlig en del røre, da folk verden over beskyldte hende for at have brugt familieforbindelser og familiens formue til at komme frem.

På grund af hendes privilegeret baggrund mente folk ikke, at kun kunne kaldes selfmade.

