Verdensstjerne til bal i to forskelligt farvede sko

Sex and The City-stjernen Sarah Jessica Parker fik folk til at spærre øjnene op

Den 54-årige Sarah Jessica Parker har altid elsket mode-verdenen, og mode-verdenen har også elsket hende. Derfor har hun også udviklet en så stor selvsikkerhed med henblik på at udtrykke sig på en moderigtig måde, at hun mødte op til New York City Ballet's fornemme efterårs-gala iført to forskelligt farvede sko.

Sarah Jessica Parkers mødte også op i en kraftig purpurrød aftenkjole, hvor hendes bryster i den grad var presset op af kjolens form. Den kraftfulde kjole samt de to forskelligt farvede højhælede sandaler fik selvfølgelig folk til at spærre øjnene op. Den ene sandal var rød, og den anden var gul.

Det er imidlertid ikke første gang, at Sarah Jessica Parker har været iført forskelligt farvede sko. Det skete også i tredje sæson af 'Sex And The City' i år 2000, hvor hun i rollen som Carrie Bradshaw optrådte i et par forskelligt farvede sko. Dengang var det også sandaler med høje hæle. Den ene sko var blå, mens den anden var pink.

Det er kun et par måneder siden, at Sarah Jessica Parker ifølge FootWearNews på den populære Instagram-konto 'Every Outfit on Sex and the City' endelig kom med et svar på den 19 år gamle gåde.

Hun svarede nemlig personligt til alle følgernes overraskelse på, hvorfor hun var iført en blå og en pink sandal i netop den scene i 'Sex and the City'.

'Vi havde to par louboutin-sandaler i forskellige farver. Og sammen med min kostumier Patricia Field besluttede vi at benytte en af hver. Måske fordi begge var i så fantastiske farver, der også harmonerede med kjolen. Men også fordi vi simpelthen bare pludselig fik lyst til at benytte en af hver'.