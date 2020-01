Verdensstjerne tilbragte Nytårsaften på lille værtshus

Hollywood-stjernen Nicolas Cage fik de lokale værtshus-gæster til at spærre øjnene op i forbløffelse, da han Nytårsaften pludselig mødte op på det lille lokale værtshus Trampway Wells i den lille by Wells i Somerset-regionen i England.

Nicolas Cage, der siges at have en formue på ca. 165 millioner kroner, betalte også uden at brokke sig det årlige medlemskab på 90 kroner, som det koster at få adgang til det lokale værtshus.

Værthus-gæsterne var også lige ved at få øllet galt i halsen, da den gavmilde verdensstjernen Nicolas Cage gav alle tilstedeværende en omgang. Nicolas ringede det nye år ind med et par drinks og stillede sig velvilligt op til et par selfies sammen med de lokale.

Det skriver flere medier heriblandt Somerset Live, Reddit og Daily Mail

Og værtshuset Tramway Wells har også lagt historien ud på deres Facebook

En af værthus-gæsterne lagde også billedet ud på internetsiden Reddit, hvor han skrev følgende:

'Nicolas Cage tilbragte nytårsaften på min lokale pub i Somerset. Han gav en omgang til alle. Han er en total legende, en meget cool fyr, og nu er han også medlem af vores pub'.

Nicolas Cage er lidt af en kamæleon. Nogle gange er han helt glatbareret, og andre gange optræder han med skæg. (Foto: Ritzau Scanpix)

Grunden til, at Nicolas Cage i øvrigt pludselig dukkede op på det lokale værtshus i Wells, skyldes, at han siden 2006 har haft et landsted i landsbyen Baltonsborough i Somerset. Han har tidligere overfor de britiske medier forklaret, at han næsten altid tilbringer sin juleferie på landstedet i Somerset.

'I Somerset nyder jeg egetræerne og de små runde grønne bakker, og jeg holder også af tage ind til byen Glastonbury. Det føles lige som at vandre rundt i spil Tarot-kort, forklarede Nicolas Cage.

Nicolas Cage i en af sine glansroller som en narko-afhængig politimand i filmen 'Bad Lieutenant: Port of Call - New Orleans', hvor han spillede overfor Eva Mendes. (Foto: Sandrew Metronome)