Verdensstjerne tjente fire milliarder på en dag

Den 22-årige skønhed Kylie Jenner, der er lillesøster og halvsøster til Kim Kardashian, tjente i dag hele fire milliarder kroner ved at sælge 51 procent af aktierne i sit firma Kylie Cosmetic.

Køberen af Kylie Cosmetic er det globale skønhedsfirma Coty. Og ud fra salget kan man vurdere, at Kylie Cosmetic har en samlet værdi på ca. 8 milliarder kroner.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og AP

Artiklen fortsætter under billedet

En dejlig dag på kontoret for Kylie Jenner, der nu er fire milliarder kroner rigere. (Foto: Ritzau Scanpix)

Det var firmaet Coty, der selv afslørede den gigantiske handel. Det internationale skønhedsfirma har nu planer om at lancere endnu flere produkter under Kylies brand samt sælge dem i flere lande rundt omkring i hele verden. Salgsaftalen træder for alvor i kraft i starten af næste år.

Kylie Jenner grundlagde sit firma i 2015, og hun benyttede sine mere end 100 millioner følgere på Instagram til at promovere sine skønhedsprodukter heriblandt hendes populære læbe blyant og hendes kendte læbestift. Dags dato har Kylie Jenner hele 151 millioner følgere på Instagram.

På trods af, at Kylie Jenner ikke længere ejer majoriteten af sit eget selskab, skal hun dog stadig været ansigtet udadtil i firmaet. Og hun kommer også i fremtiden til at skabe og kreere nye produkter til firmaet.

'Kylie er et moderne ikon', fortæller Peter Harf, der er bestyrelsesformand i Coty.

Det globale firma Coty håber på, at kendis-effekten fra Kylie Jenner kan medvirke til at øge salget i firmaet samt skabe kontakt til købere under 35 år. En gruppe, som traditionelle make-up-firmaer har haft svært ved nå.

Kylie Jenner har naturligvis også udtalt sig i forbindelse med det store salg:

'Jeg er spændt på at blive partner med Coty, så vi kan fortsætte med at nå ud til endnu flere fans af Kylie Cosmetics og Kylie Skin i hele verden', lyder det fra Kylie Jenner.