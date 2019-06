Verdensstjerne trækker stikket

Der kommer ikke til at være flere fester hos 'Lohan beach house' på Mykonos i Grækenland.

Filmstjernen Lindsay Lohan har valgt at dreje nøglen om til det græske eventyr, og med det ryger hendes realityshow hos MTV også.

Det skriver People, der har fået bekræftet af en repræsentant for Lindsay Lohan, at der ikke kommer mere tv om strandklubben.

Showet med navnet 'Lindsay Lohan's Beach Club' fulgte Lohan i 12 episoder, hvor hun tog beslutninger omkring forretningen på den smukke, græske ø.

Kunne ikke få ny aftale

Ifølge Peoples oplysninger prøvede MTV at få noget nyt op at køre med Lindsay Lohan, men det er ikke lykkedes.

Lohan har nu solgt klubben til en klækkelig fortjeneste.

- Der var ingen problemer med stedet. Det var en sjov klub, men Lindsay besluttede sig bare for at tjene nogle penge og trække sig ud. Det blev købt af Blue Marlin Ibiza Group for otte millioner dollars. Hun havde selv kun givet en million for to år siden, så det var et smart træk, fortæller Alex Giannisopoulos, der ejer Legends Mykonos til People.

Det blev ikke til mere end en sæson. Foto:Andrew H. Walker/Shutterstock

Svært at være realitystjerne

I det sidste afsnit af serien indrømmede Lindsay Lohan, at det i starten havde været svært for hende at være 'bag scenen' i stedet for centrum, som hun ellers plejer.

- Når kameraerne var på mig, var jeg meget nervøs, fordi jeg skulle tage mig af klubben. Jeg blev lidt genert og sky. Når jeg laver en film, så er det mit job. Når jeg tager mig af min klub, så er det mit job. At tage sig af folk, jeg aldrig har mødt før er ikke mit job. Så der var meget multitasking, men det var godt. Jeg kan godt lide at forstå og undervise folk, så det var rigtig godt for mig. Men det var helt klart skræmmende, fortalte hun.

I et nu slettet Instagram-opslag som Daily Mail nåede at fange, skrev Lindsay Lohan, at klubben vil flytte sig til andre lokationer i verden, men det er ikke noget, skuespilleren har fortalt mere om.