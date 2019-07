Verdensstjerne udfører svært stunt på jetski

Netop nu er verdensstjernen Kendall Jenner på ferie på den græske ø Mykonos, hvor hun i den grad kaster sig ud i diverse fysiske udfordringer.

For to dage siden kastede hun sig ud i det azurblå hav fra en motorbåd. Og i går lagde hun en video ud på sin Instagram, hvor hun i flot stil klarer den såkaldte 'Flaske-kapsel-udfording', mens hun kommer sejlende på en jetski. Det går kort og godt ud på, at man med sine tæer får fjernet kapslen på en flaske.

Til billedet skriver Kendall:

'Du bad selv om det Hailey Bieber'.

Kendall Jenner henviser på sit opslag til Justin Biebers kone Hailey, fordi det netop er Hailey Bieber, der har udfordret Kendall til at udføre det svære stunt.

Den regerende kendis-mester ud i den mærkværdige disciplin er netop nu Mariah Carey. Men med sit nye flotte stunt truer Kendall helt sikkert Mariah Carey på den uofficielle førsteplads.

Blandt andre kendisser, der har gennemført udfordringen kan nævnes Ellie Goulding, Jason Statham, John Mayer og Diplo.

Kendall Jenner i flot gul bikini på den græske ø Mykonos. (Foto: Savio / MEGA)