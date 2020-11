Verdensstjerne udfordret af 10-årig trommepige

Når den 10-årige Nandi Bushell smadrer tønder, får det filmet, og lægger det op på de sociale medier, lægger hun verden ned.

Senest har hun været ude i et længerevarende 'battle' - duel - mod en af verdens bedste trommeslagere: Dave Grohl.

Det skriver flere medier herunder Rolling Stone.

Han er tidligere trommeslager i det hedengangne Nirvana, og i dag er han forsanger i Foo Fighters. Men han er ikke for fin til at tage en udfordring fra en pige, han ikke kender.

Den 10-årige har lagt verden ned med sine videoer på de sociale medier.

17. august lagde hun således en video op på twitter, hvor hun skriver, at hendes drøm er at jamme med Dave Grohl, hvilket følges af ordene:

'Hr. Grohl jeg vil gerne bede om en trommeduel med dig.'

Og den duel blev taget op af Dave Grohl, der på Foo Fighters officielle side lagde en video op, og siden har de to skiftet til at udfordre.

Efterfølgende har Dave Grohl lavet en hyldestsang til den unge trommeslager. Men den tiårige britte lod sig ikke slå ud af den - tværtimod skrev hun en hyldestsang den anden vej Rock and Grohl.

Det er dog ikke første gang, at hun optræder med kendte. Hun har jammet med Lenny Kravitz, og så har hun fået en guitar af Rage Against the Machine- og Audioslave-guitaristen Tom Morello. I dag har hun 204.000 følgere alene på Youtube.