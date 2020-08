Verdensstjerne udsat for nethad

Sangerinden Rita Ora bliver beskyldt for, at hun forsøger at ligne en sort kvinde, selv om hun stammer fra Albanien

Den 29-årige London-baserede sangerinde Rita Ora, der oprindeligt stammer fra Albanien, blev søndag udsat for en voldsom shitstorm på Twitter, der blev sat i gang i USA.

En kvindelig Twitter-bruger, der på sin Twitter-konto beskriver sig selv som en kvinde, der bogstaveligt kun bekymrer sig om sorte kvinder, skrev 9. august følgende om sangerinden Rita Ora:

'At finde ud af, at Rita Ora overhovedet ikke er sort, og at begge hendes forældre er hvide mennesker fra Albanien, er bare så udflippet. Pigen har jo udført såkaldt blackfishing'.

Udtrykket 'blackfishing' er en beskrivelse, der bruges om personer, som forsøger at ligne sorte personer eller benytter sig af ting og udtryk, der er forbundet med den sorte kultur, selv om de stammer fra en helt anden kultur. Det kaldes også generelt for kulturel appropiation. Kritikken mod Rita Ora skyldes, at hun flere gange har optrådt med afro-fletninger eller kruset afro-hår. Og det er altså ikke velset i visse kredse.

Opslaget gik viralt og fik mere end 109.000 likes og mere end 22.000 kommentarer.

Mange af kommentarerne var direkte hadske mod Rita Ora, selv om sangerinden aldrig nogensinde har lagt skjul på, at hun stammer fra Albanien. Hun har flere gange i medierne omtalt, hvordan hendes familie flygtede fra Albanien i 1991 under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien.

I april måned fortalte Rita Ora om sine oplevelser som flygtning, efter at hun var undsluppet forfølgelse som barn i Albanien sammen med sine forældre og sin søster, Elena.

Tilbage i 2016 i forbindelse med en optræden i Wendy Williams Show sagde tv-værten henvendt til Rita Ora: 'Jeg troede, at du var halvt sort og halv hvid eller noget i den stil'.

Hertil svarede Rita Ora: 'Det tror de fleste. Og det kunne jeg måske lige så godt have været. Men nej. Jeg er fra Albanien.'

Rita Ora besøger ofte sit fædreland, Albanien, sammen med sine forældre, og hun er den stolte ejer af den nationale kjole og kender alle de lokale folkedanse fra Albanien.

Rita Ora er her fotograferet i 2018. Foto: Shutterstock.

Men på trods af det var stemningen på Twitter fra flere brugere iskold mod Rita Ora.

En Twitter-bruger skriver følgende:

'Hun vidste, at hun kunne gå for at være af af blandet race, så derfor gjorde hun det. Og det ønskede hendes management også. De ved, hvad de gør. Ariana og mange andre gør det samme. Udskam dem alle.'

En anden Twitter-bruger skriver:

'Jeg kendte en, der hævdede at kende hende fra London. Hun sagde, at hendes pladeselskab skubbede på for at hun skulle lave 'blackfishing'.'

Og en tredje skriver:

'Hvad. Jeg har altid troet, at hun var af blandet race. Åh min Gud'.

Der var selvfølgelig mange, der støttede Rita Ora og nævnte, at alle i Europa i mange år har vidst, at hun er fra Albanien. Flere nævnte også, at hun selvfølgelig kan sætte sit hår, som hun vil.

Ekstra Bladet gik ind på Rita Oras Instagram. Og her er det næsten to år siden, at hun sidste har haft afro-fletninger eller kruset afro-hår.

Den 29. august lagde Rita Ora et billede ud, hvor hun har lilla afro-fletninger.

Herefter skal man helt tilbage til maj 2015,hvor hun har lyse afro-fletninger:

Og i juni 2015 kan man se hende med lyst kruset afro-hår. Til dette billede skriver Rita Ora:

'Når de siger noget sludder, så skal du bare give dem 'jeg gider ikke høre på det-ansigtet'.

Herunder ses Rita Ora i øvrigt med verdens mest berømte sorte ægtepar.